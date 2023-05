Moldavie : des milliers de manifestants en faveur de l'entrée de leur pays dans l'UE

Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés ce dimanche 21 mai en Moldavie, pour clamer leurs aspirations européennes face à la Russie.

Un élan populaire. Plus de 75.000 personnes, selon les chiffres de la police, jeunes et moins jeunes, se sont réunies ce dimanche en Moldavie pour manifester leur envie de rejoindre l'Union européenne, agitant drapeaux moldaves et européens dans une ambiance festive.

Régulièrement secouée par des manifestations pro russes (certaines ont encore été organisées en province ce dimanche), la Moldavie doit en outre composer avec la présence de soldats russes sur son sol, dans la région séparatiste pro russe de Transdniestrie.

«Nous sommes venus dire haut et fort, avec confiance et fierté que la place de la Moldavie est dans l'Union européenne. L'Europe est bien plus qu'un slogan politique, c'est un mode de vie, un rêve qui doit devenir réalité, le seul chemin pour que nos enfants puissent vivre en paix», a déclaré la présidente Maia Sandu, à l'initiative de l'événement qui s'est déroulé au cœur de la capitale Chisinau.

Présente à ses côtés, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a apporté son «soutien» à la Moldavie, qu'elle a jugée «prête pour une intégration européenne».

Dans un entretien accordé cette semaine à l'AFP, la présidente avait dit vouloir entrer «dès que possible» dans l'UE, espérant une décision «dans les prochains mois» sur l'ouverture des négociations.