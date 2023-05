Etna : les images saisissantes du volcan en éruption

En Sicile, l'Etna est entré en éruption dimanche 21 mai, projetant lave et fumée noire. Toute la région a été recouverte de cendres.

Il est l'un des volcans les plus actifs au monde et il veille à ce que l'on s'en souvienne. En Sicile, le mont Etna est entré en éruption dimanche 21 mai, forçant la fermeture de l'aéroport de Catane. Des quantités abondantes de cendres volcaniques sont retombées sur le sol.

Des images publiées sur les réseaux sociaux rendent compte des projections de lave et de l'épaisse fumée s'échappant de l'Etna. L'Institut italien de géophysique et de vulcanologie évoque une «colonne éruptive de 11 km». D'autres vidéos montrent les habitants tentant de nettoyer l'épaisse couche de cendres qui a tout recouvert.

El volcán italiano Etna registra nueva erupción.





Rocas volcánicas son lanzadas a cientos de metros con una fuerza impresionante.



Paraliza el aeropuerto de Catania





L'observation directe du volcan a d'abord été rendue difficile par la météo. Dimanche, les experts de Catane décrivaient une «couverture nuageuse» persistante «dans la zone sommitale du volcan». Il n'était alors «pas possible d'effectuer des observations volcanologiques via le réseau de vidéo surveillance», mais leurs instruments de mesure enregistraient cette phase éruptive.

Dans un communiqué, l'aéroport de Catane a expliqué que «les opérations aériennes sont suspendues jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient rétablies». Plus précisément, le quotidien italien Repubblica indique que les départs ont été bloqués, tandis que les avions entrants ont été détournés vers d'autres aéroports.

En dehors des projections de cendres et de lave, des grondements sonores ont été entendus dans la région, notamment à Adrano et Biancavilla. En tant que plus haut volcan actif d'Europe, l'Etna, qui culmine à 3.324 mètres, est éntré en éruption de nombreuses fois au cours des 500.000 dernières années.