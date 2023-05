Un impressionnant météore illumine le ciel d'Australie (vidéo)

Un météore s'est écrasé sur le sol australien ce samedi 20 mai, laissant une importante traînée lumineuse éclairer le ciel, à l'est du pays.

Les passants ont pu observer un phénomène rare. Dans la soirée du samedi 20 mai, un météore s'est écrasé sur Terre, dans l'est de l'Australie, laissant derrière lui une intense traînée verte. Selon le Canberra Times, la lumière a été vue dans une grande partie de l'état du Queensland, notamment à Cairns.

Incredible footage has captured the moment a “rogue meteor” was seen lighting up the sky above North Queensland last night. https://t.co/VxYp8qVosp pic.twitter.com/4IoNbKSZSf

— Natasha Emeck (@tashemeck) May 20, 2023