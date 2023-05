Attaque de combattants pro-Ukraine, régime «antiterroriste»... Que se passe-t-il dans la région russe de Belgorod ?

La région russe de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, est la cible d'une attaque de combattants pro-Ukraine depuis lundi 22 mai. Les autorités ont décrété un régime «antiterroriste».

Plusieurs localités ont été visées dont Kozinka, Zamostié, Glotovo et Graïvoron, chef-lieu du district du même nom, faisant huit blessés parmi la population selon les autorités locales.

La première alerte a été donnée lundi après-midi, quand Moscou a dénoncé «l'entrée d'un groupe de sabotage et de reconnaissance de l'armée ukrainienne dans le district de Graïvoron».

Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs attaques de drones ont également eu lieu. «Deux maisons ont été attaquées par des drones à Graïvoron» et deux autres attaques de drone ont visé le village de Borissovka, touchant un bâtiment administratif et une maison, a indiqué le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

Si d'autres attaques ont eu lieu ces dernières semaines dans cette région frontalière, c'est la première à avoir pris une telle ampleur, avec plusieurs villages touchés par des obus.

Le FSB (services de sécurité russes) a introduit lundi le «régime légal de zone d'opération antiterroriste» dans la région, donnant des pouvoirs accrus aux autorités pour mener des opérations armées, contrôler les civils ou encore évacuer les populations. Il s'agit d'une première depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

«La situation reste extrêmement tendue», a déclaré le gouverneur de Belgorod sur Telegram, indiquant que les autorités allaient de maison en maison pour avertir la population. «Une grande partie de la population a quitté le territoire concerné, nous aidons avec nos moyens de transport ceux qui n'en ont pas», a-t-il ajouté.

«Des habitants de Graïvoron, Novostroevka, Gorkovski, Bezymeno, Mokraïa Orlovka, Glotovo, Gora Podol, Zamostié et Spodarioucheno ont été déplacés», a précisé Viatcheslav Gladkov mardi sur Telegram.

L'opération a été revendiquée sur une chaîne Telegram qui se présente comme appartenant à la «Légion Liberté pour la Russie», un groupe de Russes combattant côté ukrainien, qui avait déjà assuré être à l'origine d'autres attaques dans la même région.

«Le temps est venu de mettre fin à la dictature du Kremlin», a déclaré dans une vidéo diffusée par cette chaîne un homme qui avait été présenté à l'AFP en décembre comme «Caesar», porte-parole du groupe, identifié par des médias comme un ex-néonazi russe passé côté ukrainien en 2014.

An organization calling themselves "Freedom of Russia Legion" published a video on their Telegram channel.





"The time has come to put an end to the Kremlin dictatorship! Be brave and have no fear because we are coming home! Russia will be free!" They said after criticizing… pic.twitter.com/9a7p31em82

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 22, 2023