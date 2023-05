« Décompte de 819 jours » : le mystère du calendrier maya a-t-il enfin été résolu ?

Une étude récente publiée par deux scientifiques américains semble avoir percé le mystère du calendrier maya «compte long» de 819 jours.

La clé du mystère. Les scientifiques John Linden et Victoria Bricker de l'Université Tulane aux États-Unis, pensent avoir résolu l'énigme concernant la signification du troisième calendrier maya. Ils l'ont publiée dans la revue Ancient Mesoamerica le 18 avril dernier.

Il existe trois calendriers maya, chacun comportant un nombre de jours différent. Le premier calendrier, appelé le Tzolk'in, comporte 260 jours. Ensuite, il y a le calendrier de 365 jours, prénommé le Haab. Celui qui nous intéresse est le calendrier nommé «compte long», composé de 819 jours. C'est ce calendrier maya qui nous intéresse.

Le calendrier «compte long» de 819 jours.

John Linden et Victoria Bricker ont découvert que ce calendrier pourrait se référer au cycle des planètes. «En augmentant la durée du calendrier à 20 périodes de 819 jours, un schéma émerge dans lequel les périodes synodiques de toutes les planètes visibles correspondent aux points stationnaires du calendrier de 819 jours plus large», écrivent-ils dans leur article.

Les anthropologues pensaient que le calendrier était basé sur des glyphes qui se répètent quatre fois, chaque bloc de 819 jours correspondant à l'une des quatre couleurs et, selon ce que les scientifiques pensaient initialement, à une direction cardinale. Le rouge était associé à l'est, le blanc au nord, le noir à l'ouest et le jaune au sud. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que les chercheurs ont réalisé que cette supposition était incorrecte.

Au lieu de cela, le blanc et le jaune étaient associés respectivement au zénith et au nadir. Une interprétation qui correspond à l'astronomie, car le soleil se lève à l'est, traverse le ciel jusqu'à son point le plus haut au zénith, se couche à l'ouest, puis passe par son nadir pour se lever à nouveau à l'est.

Les périodes synodiques des planètes visibles

Les Mayas avaient des mesures extrêmement précises des périodes synodiques des planètes visibles. Mercure est facile ; elle a une période synodique de 117 jours, qui s'insère exactement sept fois dans 819 jours.

La période synodique de Vénus est de 585 jours, cela correspond parfaitement à 7 comptes de 819 jours. Mars a une période synodique de 780 jours, c'est exactement 20 comptes de 819 jours. La période synodique de Jupiter de 399 jours s'insère exactement 39 fois dans 19 comptes et la période synodique de Saturne de 378 jours correspond parfaitement à 6 comptes.

Une concordance avec le calendrier Tzolk'in

De plus, il y a même un lien convaincant avec le calendrier de 260 jours connu sous le nom de Tzolk'in. Vingt périodes de 819 jours représentent un total de 16 380 jours. La multiplication de Tzolk'in par 63 fois, obtient 16 380 jours. Ce nombre est le plus petit multiple commun de 260 et de 819. Ainsi, les deux se lient parfaitement avec le compte de 819 jours sur 20 cycles établi par John Linden et Victoria Bricker.