Etats-Unis : un homme fonce en camion sur une barrière près de la Maison Blanche, un drapeau nazi découvert dans le véhicule

Un jeune homme de 19 ans a été arrêté à Washington, lundi soir, après avoir foncé en camion dans une barrière située non loin de la Maison Blanche. Il s'agit de Sai Varshith Kandula, un habitant de l'Etat du Missouri.

«Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'il a heurté intentionnellement les barrières du parc Lafayette», face à la Maison Blanche, a précisé le sergent Thomas Twiname, porte-parole de la police.

Police detained the driver of a box truck on Monday night after the vehicle crashed into security barriers on Lafayette Square adjacent to the White House grounds, a U.S. Secret Service spokesperson told the Reuters news agency. pic.twitter.com/jWBmw6ICJH

