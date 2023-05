Pénurie d'énergie : «Le pire est à venir pour l'Europe», selon un ministre qatari

Le ministre de l'Energie du Qatar a averti ce mardi 23 mai que «le pire (était) à venir» pour les pénuries de pétrole et de gaz en Europe, affirmant qu'un hiver chaud avait permis d'éviter des difficultés plus importantes au cours des derniers mois.

Une déclaration qui ne promet rien de bon, surtout en cette période marquée par la guerre en Ukraine. Le ministre de l'Energie du Qatar, Saad Al-Kaabi, a déclaré ce mardi que «si l'économie commence à s'emballer en 2024 à cause d'un hiver normal, je pense que le pire reste à venir».

Le responsable politique évoquait notamment le risque de pénurie de gaz pour les pays européens, en réponse aux lourdes sanctions économiques visant Moscou. La Russie représentait, avant l'invasion de l'Ukraine, l'un des plus importants fournisseurs de gaz en Occident.

«La seule chose qui a sauvé l'humanité et l'Europe cette année a été un hiver chaud et le ralentissement de l'économie», a déclaré le ministre de l'Energie qatari, tout en adressant un conseil aux pays européens. Si le Qatar a scellé des partenariats commerciaux divers (publicité, luxe et tourisme) avec eux, l'émirat cherche toujours à conclure des accords de longue durée pour livrer du gaz à ces pays, profitant de la course à l'alternative des hydrocarbures russes.

«S'ils n'en prennent pas conscience, s'ils n'ont pas de plan adéquat, s'ils ne diabolisent pas les compagnies pétrolières et gazières et s'ils ne s'assoient pas avec les producteurs», les Européens devront faire face à une «réalité (qui) s'imposera», a averti Saad Al-Kaabi.