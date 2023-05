Etats-Unis : il se crashe en voiture puis retourne chez lui pour attaquer son colocataire à coups de pioche (vidéo)

Aux Etats-Unis, un homme s'est attaqué à son colocataire armé d'une pioche après s'être encastré dans une maison voisine avec son propre véhicule, ont rapporté les médias américains.

Une situation qui aurait pu virer au drame. Dans un quartier de Lake Forest (Etats-Unis), un homme s'en est pris à son colocataire en l'attaquant avec une pioche, ont relaté plusieurs médias, dont la chaîne américaine ABC.

La scène s'est déroulée lundi 22 mai, dans un quartier sud de cette ville de Californie. Le suspect aurait dans un premier temps encastré sa voiture dans une maison voisine avant d'essayer de s'introduire dans son ancienne résidence, où il aurait vécu deux semaines.

