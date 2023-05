Etats-Unis : sur Twitter, l'annonce de candidature de Ron DeSantis tourne au fiasco

Le républicain Ron DeSantis a officialisé sa candidature à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024. Mais l'annonce, faite en direct sur Twitter avec Elon Musk, a été parasitée par de nombreux problèmes techniques.

Un coup d'envoi chaotique. Le lancement de campagne du républicain Ron DeSantis, candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, a fait «pschitt» ce mercredi 24 mai.

Amateur de coups médiatiques, le gouverneur de Floride devait officialiser sa candidature lors d'un échange avec Elon Musk, en direct sur le réseau social Twitter. Mais de sérieux problèmes techniques ont perturbé le «Space» (salon audio de la plate-forme), écouté par des centaines de milliers d'utilisateurs, empêchant Ron DeSantis de dérouler sa vision pour le pays.

Coupures, bugs, longs silences... Elon Musk, patron de Twitter, a tenté tant bien que mal de gérer cette situation chaotique. «Nous avons un énorme nombre de personnes en ligne, donc les serveurs peinent un peu à suivre le rythme», a-t-il expliqué. «Nous réaffectons de la capacité informatique pour gérer la charge, c'est vraiment fou», a-t-il ajouté avant que le Space ne décroche à nouveau.

Au même moment, le compte de Joe Biden tweetait de manière sarcastique «ce lien fonctionne», avec un lien vers son site de campagne pour sa réélection à la présidence.

Le lendemain, le président américain tournait en ridicule le candidat républicain avec un montage vidéo taclant les positions ultra-conservatrices de Ron DeSantis et son incapacité à «lancer une campagne présidentielle».

No matter what happens, you can hear Ron DeSantis’ agenda loud and clear. pic.twitter.com/5QmgvfiTgQ

— Joe Biden (@JoeBiden) May 25, 2023