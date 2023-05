Chaleur potentiellement mortelle d'ici à 2100 : voici les pays qui seraient les plus exposés

Une nouvelle étude britannique a révélé que les températures moyennes pourraient possiblement devenir mortelles et dépasser les 29°C en moyenne sur Terre, aux alentours de l'an 2100. Plusieurs pays sont particulièrement exposés à ce risque.

Des températures mortellement étouffantes à venir ? C’est ce qu’a révélé une étude britannique de l'université d'Exeter, récemment sortie et affirmant que les températures moyennes sur Terre pourraient possiblement dépasser 29°C. Dépasser cette moyenne nous ferait sortir de la «niche climatique humaine».

D’ici la fin du siècle, plus d’un humain sur cinq pourrait être exposé à des températures nocivement élevées, à cause d’un réchauffement de 2,7°C prévu par les scientifiques à l’origine de l’étude, par rapport aux niveaux préindustriels.

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) des Nations Unies, annonce que le réchauffement de la température dépasserait la limite de 1.5°C, qui est nécessaire à l’évitement d’une «catastrophe climatique».

Une telle situation exposerait environ 20% de la population mondiale prévue (soit deux milliards), à une chaleur extrême d’ici 2100, et des conditions météorologiques qui pourraient nuire à la santé et à la vie.

L'inde, le Nigéria et le Pakistant spécialement touchés

Parmi les pays premièrement touchés par cette chaleur possiblement mortelle, on retrouve l’Inde, avec la plus grande population exposée à des chaleurs extrêmes. Le Nigeria, l'Indonésie, les Philippines et le Pakistan font aussi partie des pays mis en garde dans l’étude.

Même dans les endroits restant du côté le plus frais du réchauffement prévu, les scientifiques prévoient davantage de vagues de chaleur et de sécheresse.

Ces extrêmes chaleurs peuvent avoir des conséquences sur la capacité à travailler, à apprendre ou même à penser. Aussi, elles peuvent grandement desservir les récoltes et augmenter la probabilité de conflits et de maladies infectieuses.

Au fur et à mesure de la propagation de ces vagues de chaleur, les gens ne se déplaceront pas de leur domicile, ou se déplaceront mais en faveur de climats plus frais.