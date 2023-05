Norvège : des bélugas «espions» russes inquiètent les autorités

Un béluga surnommé Hvaldimir, soupçonné d'être un espion russe, est apparu le long des côtes de la Norvège portant un harnais marqué «St. Petersburg» avec une caméra. Ce n'est pas la première fois qu'il est apparu le long des côtes norvégiennes.

Un béluga amical suspecté d'espionnage. Les autorités norvégiennes ont appelé les habitants à ne pas s'approcher d'un béluga prénommé Hvaldimir. Ce mammifère amical n'est pas inconnu des Norvégiens, il est déjà venu près des côtes norvégiennes en 2019.

Des experts l'avaient approché et le suspectent désormais d'être un espion envoyé par la Russie en raison des inscriptions sur son harnais. Il est y inscrit «St. Petersburg» ; il est par ailleurs équipé de supports pour une caméra sous-marine, ce qui a conduit les experts à croire que le béluga avait été entraîné par la marine russe.

Norway warns civilians to stay away from Russian spy whale https://t.co/JBU6ooIB8k pic.twitter.com/M1EHyyyt4n

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 25, 2023