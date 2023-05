Philadelphie : pourquoi des cagoules ont été interdites dans les transports après un meurtre ?

Les autorités de Philadelphie ont décidé d’interdire purement et simplement des cagoules à la mode, les Shiesty, dans les transports publics après un meurtre. Pourquoi ?

La décision est radicale. La ville de Philadelphie, située sur la côte est des Etats-Unis, a interdit le port des cagoules Shiesty, très tendance, dans les transports publics. Le chef de la police des Transports a prévenu qu'entrer dans un bus ou un métro avec cet accessoire entraînerait désormais immédiatement une intervention de ses agents.

«Vous aurez alors deux options: le retirer ou vous faire escorter vers la sortie», a-t-il prévenu.

Ce choix a été fait suite au meurtre, dans un bus, d’un adolescent. L’auteur du crime, effectué par arme à feu, avait utilisé la cagoule et une capuche pour dissimuler son visage. Il y a un «problème, parce qu'on en voit beaucoup alors qu'il fait plus de 25 degrés», a estimé le policier. «A part pendant la pandémie, il n'y a aucune raison légitime de couvrir intégralement son visage en public», a-t-il asséné.

Wanted: Suspect for Homicide in the 14th District [VIDEO] https://t.co/Q5cwmq9L7G pic.twitter.com/AyfY58w76S

— Philadelphia Police Department (@PhillyPolice) May 26, 2023