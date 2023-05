Brexit : plus de la moitié des Britanniques veulent finalement des liens plus étroits avec l’UE, selon un sondage

Selon un sondage, plus de la moitié des Britanniques expriment des regrets par rapport au Brexit et souhaitent renouer avec l'UE.

Trois ans après le Brexit, la rupture est finalement trop douloureuse pour une majorité de Britanniques. D'après un nouveau sondage réalisé par Focaldata pour le groupe internationaliste Best for Britain, plus de la moitié des électeurs veulent voir la Grande-Bretagne établir des liens plus étroits avec l'Union européenne.

L'enquête a été menée auprès de plus de 10.000 personnes et a révélé que 63% des interrogés pensent que le Brexit a créé plus de problèmes qu'il n'en a réglés. Alors que seulement 21% des Britanniques soutiennent l'inverse.

MAJOR transformation in attitudes towards as 63% believe Brexit has created more problems than it has solved & more than half (53%) believe the UK should pursue a closer relationship with the EU (2/11) pic.twitter.com/b5AIksVRKD

