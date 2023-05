Inde : un responsable accusé d'avoir gaspillé des millions de litres d'eau pour retrouver son téléphone

Environ deux millions de litres d'eau ont été drainés du barrage de Kherkatta, en Inde, pour retrouver le téléphone d'un responsable tombé dans l'eau. Ce dernier a été suspendu de ses fonctions.

Rajesh Vishwas était prêt à tout pour retrouver son smartphone perdu. En visite au barrage de Kherkatta, dans l'Etat indien du Chhattisgarh, ce responsable indien a laissé tomber son téléphone dans l'eau alors qu'il prenait un selfie. Il n'a pas hésité à drainer des millions de litres d'eau pour retrouver l'appareil.

Dans une déclaration vidéo publiée par des médias indiens, Rajesh Vishwas a expliqué avoir dans un premier temps fait appel à des plongeurs, qui n'ont pas réussi à localiser son bien. Il a alors décidé d'utiliser deux pompes à diesel et a vidé environ deux millions de litres d'eau. Soit assez pour irriguer 600 hectares de terres agricoles, précise la BBC.

In #Chhattisgarh, an officer's I-phone fell into a dam reservoir. Two pumps of 30 horsepower, ran 24 hrs, and pumped out-hold your breath- 21 lakh litres of #water, this water could have irrigated 1,500 acres of land, & this is when "there is severe shortage of water i the area ! pic.twitter.com/vBSol7EafS

