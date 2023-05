Présidentielle en Turquie : la classe politique félicite Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection

A l'issue du second tour de l'élection présidentielle en Turquie, ce dimanche, Recep Tayyip Erdogan est sorti vainqueur, avec 52,14% des voix. Après sa victoire, de nombreuses personnalités politiques lui ont adressé leurs félicitations.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu ce dimanche à l'issue du second tour du scrutin présidentiel, a confirmé le Haut comité électoral turc. «Sur la base des résultats provisoires, il a été constaté que Recep Tayyip Erdogan a été réélu président de la République», a déclaré le président du Haut comité électoral turc (YSK), Ahmet Yener, cité par l'agence étatique Anadolu.

Alors que les résultats officiels définitifs devraient être annoncés en début de semaine, de nombreuses personnalités politiques ont d'ores et déjà adressé leurs féliciations au président réélu, à commencer par Emmanuel Macron. «La France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble. Retour de la paix en Europe, avenir de notre Alliance euro-atlantique, mer Méditerranée. Avec le Président Erdogan, que je félicite pour sa réélection, nous continuerons à avancer», a-t-il déclaré, dans un message posté sur sa page Twitter.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également adressé ses félicitations à Recep Tayyip Erdogan, espérant un «renforcement» des liens entre leurs deux pays et de leur «coopération pour la sécurité et la stabilité» en Europe.

«Nous espérons un renforcement supplémentaire du partenariat stratégique pour le bien de nos deux pays ainsi que le renforcement de notre coopération pour la sécurité et la stabilité de l'Europe», a-t-il écrit.

Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui évoqué un «résultat logique» qui apporte la «preuve évidente» du soutien de la population à sa politique.

«Votre victoire à ces élections est le résultat logique de votre travail dévoué à la tête de la République turque, preuve évidente du soutien du peuple turc à vos efforts pour renforcer la souveraineté de l'Etat et mener une politique étrangère indépendante», a indiqué Vladimir Poutine, selon des déclarations publiées sur le site du Kremlin.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié la Turquie et l'Allemagne d'«alliés proches», dont «les peuples et les économies sont profondément liés».

«Félicitations au président Erdogan. Ensemble, nous voulons faire avancer notre agenda commun avec un nouvel élan», a écrit le chancelier Scholz sur Twitter.

Germany and Türkiye are close partners and allies, our people and economies are deeply intertwined. Congratulations to President Erdoğan - together we want to advance our common agenda with a fresh impetus!

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 28, 2023