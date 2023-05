Adolf Hitler : ce crayon ayant appartenu au dictateur et portant les initiales AH pourrait être vendu près de 100.000 euros aux enchères

Un crayon, qui aurait appartenu à Adolf Hitler et portant ses initiales, devrait être mis en vente aux enchères courant juin prochain à Belfast, au Royaume-Uni. Sa valeur pourrait atteindre les 100.000 euros.

Au Royaume-Uni, un crayon plaqué argent et portant les initiales d’Adolf Hitler devrait être mis aux enchères le 6 juin prochain au Bloomfield Auctions, à Belfast. Il s’agirait d’un cadeau offert à l’ancien dictateur nazi par sa compagne de longue date Eva Braun à l’occasion de son 52e anniversaire, le 20 avril 1941.

Ce crayon, qui a été acheté à l’origine par un collectionneur lors d’une vente aux enchères en 2002, donnerait une vision sur les relations personnelles que le dictateur nazi voulait garder cachées aux yeux du public. Sa valeur devrait être comprise entre 57.000 euros et 92.000 euros.

It is inscribed with 'Eva' in German and the initials "AH" https://t.co/AnkLA0ISTn — Belfast Live (@BelfastLive) May 29, 2023

«Une grande partie de l'attrait personnel d'Hitler pendant sa dictature provenait de son identité soigneusement construite en tant que père de la nation allemande, qui rejetait les liens personnels en faveur de la loyauté envers son pays», a estimé Karl Bennett, directeur général de la maison de vente aux enchères Bloomfield Auctions, cité par le Guardian.

«Ce témoignage d'amour à travers un crayon personnalisé offert par Eva à l'occasion de son anniversaire contribue à révéler la tromperie qui se cachait derrière la façade publique d'Hitler», a-t-il ajouté.

Alors que certains amateurs des pièces de collection pourraient se montrer réticents quant à la mise en vente aux enchères des objets appartenant à Adolf Hitler, Karl Bennett estiment que ceux-ci «préservent une partie de notre passé et doivent être traités comme des objets historiques, même si l'histoire à laquelle ils se réfèrent a été l'une des plus sombres et des plus controversées de l'Histoire».

A noter également que, durant les enchères du 6 juin prochain, d’autres objets historiques seront mis en vente, comme une photographie originale signée du dictateur nazi ou encore une rare grâce manuscrite de la reine Victoria datant de 1869 adressée aux rebelles irlandais reconnus coupables de trahison.