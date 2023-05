Chine : la journée de mai la plus chaude jamais enregistrée depuis 100 ans à Shanghai

La ville de Shanghai en Chine, a enregistré ce lundi 29 mai, la journée du mois de mai la plus chaude depuis plus d’un siècle, d’après le service météorologique local.

Un record battu d’un degré. Pour la première fois depuis plus de 100 ans, le service météorologique de la ville de l’est de la Chine, Shanghai, a enregistré une température de 36,7°C, un record pour une journée de mois de mai.

Et pour cause, à 13h09 (05H09 GMT), la température mesurée à la station de métro Xujiahui avait atteint 36,1°C, «battant un record remontant à plus d'un siècle concernant la température la plus élevée pour un mois de mai», a annoncé le compte officiel du service météorologique, sur le réseau social chinois Weibo.

Mais le mercure a continué de grimper, atteignant les 36,7°C dans l'après-midi, battant d'un degré la température record de 35,7°C enregistrée à quatre reprises, en 1876, 1903, 1915 et 2018, selon le service météorologique de la plus grande ville de Chine.

Le dérèglement climatique en ligne de mire

Ce phénomène est inquiétant, d’autant plus que le changement climatique a rendu les canicules au moins 30 fois plus probables dans ce pays, selon une étude réalisée par 22 climatologues internationaux de l'initiative World Weather Attribution (WWA), publiée mi-mai.

De plus, à Shanghai, certaines applications affichaient une température «ressentie» de plus de 40°C. Et cette ville chinoise est loin d’être la seule : d'autres pays asiatiques ont déjà connu des vagues de chaleur mortelles cette année.

En avril dernier, dans certaines régions d'Inde, le mercure est monté jusqu'à 44°C, causant la mort d'au moins 11 personnes près de Bombay en une seule journée. Dacca, capitale du Bangladesh, a connu son jour le plus chaud en six décennies. A noter qu’un record de 45,4°C a également été atteint dans la province occidentale thailandaise de Tak, ainsi que dans la province de Sainyabuli au Laos où il a fait jusqu'à 42,9°C, un record absolu pour le pays, selon le WWA.

L’ONU avait averti plusieurs semaines auparavant que la période 2023-2027 sera, avec une quasi-certitude, la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, sous l'effet combiné des gaz à effet de serre et du phénomène météorologique El Niño.