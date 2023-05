Etats-Unis : Joe Biden et le leader républicain s'accordent pour éviter un défaut de paiement

Alors que les Etats-Unis se dirigeaient vers un défaut de paiement lors de la prochaine échéance du 5 juin, le président américain Joe Biden, et le président Républicain de la Chambre des représentants ont trouvé un accord pour relever le plafond de la dette.

Des négociations intenses. Le 46e président des Etats-Unis Joe Biden a annoncé avoir conclu un accord avec le président de la Chambre des représentants, le Républicain Kevin McCarthy, pour relever le montant de la dette.

En effet, sans cet accord et si cette décision n'est pas validée par les deux chambres (Sénat et Chambre des représentants), les Etats-Unis ne pourront plus honorer leurs engagements financiers et se dirigeront vers une banqueroute.

«Ce compromis signifie que personne ne peut réellement faire ce qu'il veut tout seul, mais que c'est une responsabilité de gouverner. Je pense que cet accord est une bonne nouvelle pour le peuple américain», s'est félicité l'occupant de la Maison-Blanche.

The Speaker and I made clear from the start that the only way forward is with a bipartisan agreement.





This agreement is an important step forward, and now it will go to the United States House and Senate.





Here’s my update: pic.twitter.com/u6vgKtSzvd

— President Biden (@POTUS) May 29, 2023