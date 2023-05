Ouganda : le président promulgue une loi «anti-homosexualité 2023»

Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué une loi anti-LGBT+ prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la «promotion» de l'homosexualité. Plusieurs ONG ont condamné le projet et le pays à reçu des menaces de gouvernements occidentaux.

Une loi qui choque. Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué une loi anti-LGBT+ prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la «promotion» de l'homosexualité. Alors qu’un premier texte avait provoqué un tollé au sein de la communauté internationale, le président ougandais avait demandé à ce que le projet de loi soit réexaminé. Ce lundi 29 mai, Yoweri Museveni a annoncé officiellement la promulgation d'un nouveau texte, qui ne prévoit plus de criminaliser le fait «d'être homosexuel» mais dans lequel les «actes d’homosexualité» restent punis avec de lourdes peines.

«Le président a approuvé le projet de loi anti-homosexualité 2023. Il devient désormais la loi anti-homosexualité 2023», a annoncé la présidence ougandaise dans un bref communiqué publié sur son compte Twitter officiel.

President @KagutaMuseveni has assented to the Anti-Homosexuality Bill 2023. It now becomes the Anti-Homosexuality Act 2023. pic.twitter.com/fDQpmE2W9X

— State House Uganda (@StateHouseUg) May 29, 2023