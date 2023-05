Etats-Unis : une violente bagarre éclate entre plusieurs passagers à l’aéroport de Chicago (vidéo)

Une violente rixe générale, impliquant au moins une dizaine de personnes, a éclaté à l’intérieur de l’aéroport de Chicago (Etats-Unis), dans la zone de retrait des bagages, le 22 mai dernier. Deux passagers ont été arrêtés et inculpés pour coups et blessures.

Des scènes chaotiques. Lundi 22 mai, une énorme bagarre a éclaté dans la zone de retrait des bagages à l’intérieur de l’aéroport O’Hare de Chicago, aux Etats-Unis. Impliquant une dizaine de personnes, la rixe serait survenue à la suite d'une dispute entre des passagers lors du débarquement de l’avion qui venait d’atterrir, mais les raisons de celles-ci demeurent inconnues.

Alors que la situation s'envenimait, les personnes sont passées à l’acte au niveau du terminal 3 de l’aéroport. Dans une vidéo publiée sur Twitter, on peut voir deux passagères se rouler par terre en s’attrapant par les cheveux et en se donnant des coups de poings.

Sent in video of a brawl this morning at O'Hare International Airport.#Chicago pic.twitter.com/AiiLrobUk8 — 16th & 17th District Chicago Police Scanner (@CPD1617Scanner) May 23, 2023

De l’autre côté de la salle, précisément au niveau du tapis roulant du carrousel des bagages, une seconde bagarre a impliqué deux individus qui se sont également accrochés. Dans la vidéo, on peut également entendre des spectateurs crier à la sécurité et demander aux voyageurs de cesser cette rixe.

Pendant ce temps, certains passagers ont décidé de ne pas intervenir et de regarder la scène de chaos les bras croisés. Après une accalmie, la bagarre a repris une seconde fois après qu’une femme s’est jetée sur une autre, la tirant par les cheveux. Ainsi, une énième bagarre a éclaté avec un niveau de violence similaire à la première.

Dans un communiqué rapporté par le Daily Mail, la police de Chicago a indiqué que deux personnes originaires de l’Etat de l’Illinois et âgées de 18 et 20 ans ont été interpellées à la suite de cette bagarre, placées en garde à vue et inculpées pour le délit de coups et blessures.