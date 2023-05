Kosovo : une trentaine de soldats internationaux blessés lors de manifestations serbes

Des membres de la force internationale emmenée par l'OTAN au Kosovo (KFOR) ont été blessés, lundi, dans des heurts avec des manifestants serbes. L'Organisation a qualifié de «totalement inacceptables» ces violences.

La tension monte dans les Balkans. Une trentaine de membres de la force internationale emmenée par l'OTAN au Kosovo (KFOR) ont été blessés, lundi, dans des heurts avec des manifestants serbes.

Les protestataires réclament le départ de maires albanais, intronisés la semaine dernière par le gouvernement du Premier ministre Albin Kurti, et ce, malgré les appels à l'apaisement lancés par l'Union européenne et les Etats-Unis.

Alors que les édiles ont été élus avec une participation de moins de 3,5%, les manifestants serbes se sont notamment rassemblés devant la mairie de Zvecan, se heurtant aux forces de police du Kosovo, ainsi qu'aux soldats de la KFOR, chargés de disperser la foule, rapporte une journaliste de l'AFP.

Une cinquantaine de blessés côté serbe

Selon le ministère hongrois de la Défense, plus de 20 soldats hongrois figurent parmi les blessés, quand le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a fait état dans un tweet de 11 soldats italiens blessés.

Ces militaires «ont été la cible d'attaques non provoquées et ont subi des blessures traumatiques avec des fractures et des brûlures dues à l'explosion d'engins incendiaires», a déclaré la KFOR dans un communiqué, en évoquant «environ 25 soldats» blessés.

Ces attaques ont été qualifiées de «totalement inacceptables» par l'Otan à Bruxelles, alors que le ministre français des Affaires étrangères a, dans un communiqué, appelé la Serbie et le Kosovo à retourner «à la table des négociations avec une attitude de compromis».

#Kosovo | La France condamne les violences intervenues au Nord Kosovo avec la plus grande fermeté et appelle les parties, en particulier le gouvernement du Kosovo, à prendre immédiatement les mesures qui s’imposent pour réduire les tensions





Déclaration https://t.co/Uc83A53wuq… — France Diplomatie (@francediplo) May 29, 2023

Au moins 52 Serbes ont été blessés dans ces incidents, dont trois grièvement, a précisé à Belgrade le président serbe Aleksandar Vucic, ajoutant qu'un homme de 50 ans avait été blessé par balles par «les forces spéciales» de la police kosovare.

Quelque 120.000 Serbes vivent au Kosovo, dont l'indépendance proclamée en 2008 n'a jamais été reconnue par la Serbie.