Rats, excréments, insalubrité... Une fratrie de sept enfants découverte dans des conditions déplorables aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, en Pennsylvanie, des policiers ont découvert sept enfants dénutris, non scolarisés et négligés. Leurs parents ont été arrêtés.

Lorsqu'on leur a signalé trois enfants dans une caravane abandonnée, les policiers de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, ne s'attendaient pas à faire une telle découverte. En les raccompagnant chez eux, dans le canton de West Rockhill, près de Philadelphie, ils se sont rendu compte que les petits vivaient dans des conditions déplorables, au milieu des rats et des excréments.

Contactés par les officiers, les services sociaux ont réalisé qu'une fratrie de sept enfants âgés de 4 à 16 ans vivait dans cet enfer. D'après les informations de CNN, ils cohabitaient avec deux douzaines de rats en cage, deux chiens, deux tortues, deux lapins, des serpents et des crapauds.

30 miles north of Philadelphia in Pennridge,Bucks County, 7 kids found living in trailer home that had padlock on refrigerator“due to family having little money & the children eating the food.” All malnourished, NONE going to school & they didn’t even know their own birthdays.1/2 pic.twitter.com/8xeJVz0XMv

