Venezuela : des Amérindiens attaquent un poste militaire avec des arcs et des flèches

Les faits remontent au vendredi 26 mai. Ce jour-là, un groupe d’Amérindiens, muni d’arcs et de flèches, a attaqué un poste militaire dans la jungle amazonienne du sud du Venezuela. L’attaque n’a fait aucun blessé.

Cette attaque a lieu, selon le chef du commandement opérationnel stratégique des forces armées et numéro 2 de l’armée vénézuélienne Domingo Hernandez Larez, en «représailles» à la «saisie sur le territoire national, dans le parc national de Yapacana, de matériaux de destruction et de déprédation de l'environnement pour l'exploitation minière à ciel ouvert de Colombie (Inírida)».

Luego que la #FANB aprehendiera a ciudadano indocumentado de nacionalidad colombiana procedente de la población de Inirida en Colombia, introduciendo material logístico de contrabando en una embarcación a través del Orinoco venezolano para los campamentos y estructuras… pic.twitter.com/fkuJAs9Eg2 — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) May 28, 2023

Le parc national de Yapacana se trouve dans l'Etat d'Amazonas (sud), à la frontière avec la Colombie et le Brésil. Les exploitations minières illégales, contrôlées par des groupes criminels, prolifèrent dans cet Etat, ainsi que celui de Bolivar (est), riches en or et autres minéraux.

D’après le numéro 2 de l’armée vénézuélienne, ces «jeunes autochtones déracinés sont exploités et utilisés comme force de frappe par des groupes criminels pour violer les lois de la République» dans cette zone.

Con arcos, flechas y lanzas, indigenas intentan tomar por asalto un puesto de control militar de la FANB en el río Orinoco, en "Santa Bárbara" municipio San Fernando de Atabapo en el Estado Amazonas. Los militares dispararon al aire para disuadirlos. Se desconoce el motivo. pic.twitter.com/ogjZF0dMcx — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) May 28, 2023

A la suite de cette attaque, cinq personnes ont été interpellées, dont un «pilote de bateau à moteur colombien qui a introduit la contrebande sur le territoire national et membre de la bande multi-criminelle des mineurs illégaux qui détruisent le parc national de Yapacana et manipulent la population indigène».

L’armée vénézuélienne a saisi ces derniers jours quelque cinq tonnes d’aliments et de fournitures diverses lors d’opérations militaires contre l’exploitation minière illégale.