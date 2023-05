«Deux menaces pèsent sur l'Europe : l'une vient de l'ultra droite, et l'autre, plus importante, est liée à une résurgence de Daesh», s'inquiète ce spécialiste terrorisme

«Deux menaces pèsent sur l'Europe : l'une vient de l'ultra droite, et l'autre, plus importante, est liée à une résurgence de Daesh», s'est inquiété ce mercredi sur CNEWS Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements.

Les perspectives en matière de terrorisme ne sont pas réjouissantes, à en croire Claude Moniquet, spécialiste Défense, dont les propos viennent rappeler que l'Europe reste une cible de choix pour les terroristes.

«Deux menaces pèsent sur l'Europe : l'une vient de l'ultra droite et se concrétise par des arrestations depuis trois ans un peu partout en Europe. L'autre, plus importante, est liée à une résurgence de Daesh non seulement dans les zones périphériques de l'Europe en Afrique et en Moyen-Orient, mais aussi en Europe même», a-t-il affirmé ce mercredi sur CNEWS.

D'après un rapport des autorités néerlandaises, la menace terroriste s'est accrue en Europe ces derniers mois. «La normalisation des idées d'extrême-droite reste préoccupante», est-il expliqué.

#Terrorisme Le coordinateur néerlandais pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme (@NCTV_NL) signale un accroissement depuis 6 mois des signaux suggérant que des structures de l'#EI en #Syrie, #Turquie et #Afghanistan se préparent à mener des attaques en Europe (Rapport) — Jean-Charles Brisard (@JcBrisard) May 30, 2023

41 attentats déjoués en France depuis 2017

Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur au début du mois d'avril, les attentats terroristes ont occasionné la mort de 271 personnes en France depuis 2012 et fait près de 1.200 blessés. Par ailleurs, 71 attentats ont été déjoués, dont 41 depuis 2017.

Le 4 avril dernier, un adolescent de moins de 15 ans, soupçonné d'être acquis aux thèses de Daesh et de préparer «une action violente», avait été interpellé à Rosenau (Haut-Rhin).