Journée mondiale sans tabac : voici les 10 pays où l’on fume le plus

Ce mercredi 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Cette journée a pour but de sensibiliser les gens sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action antitabac menée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). À cette occasion, voici les dix pays où l'on consomme le plus de tabac, selon l'agence.

Une statistique qui fait froid dans le dos. Selon The Tobacco Atlas, environ treize milliards de cigarettes sont consommées dans le monde chaque jour, ce qui vaut à 9.5 millions de cigarettes consommées par minute.

Le tabagisme est l'une des causes principales de mortalité, avec environ huit millions de décès chaque année, selon l'OMS. Parmi eux, sept millions sont des consommateurs habituels et environ un million sont des non-fumeurs qui sont involontairement exposés à la fumée.

Selon les données datant de 2020 publiées par l'OMS, voici les dix pays où l'on fume le plus (en % de la population nationale). Sur ces dix pays, trois se situent en Europe.

Le pays où l'on fume le plus est la république de Nauru (située en Océanie) avec 48,5% de la population. Ce pays est l'un des plus petits au monde, il compte environ 12.000 habitants.

La Birmanie et la république de Kiribati (Océanie) complètent le podium avec respectivement 44,1% et 40,6%.

En quatrième position, on retrouve le premier pays européen, puisqu'il s'agit de la Serbie, avec 39,8% de la population nationale qui fume régulièrement.

Une ancienne colonie néerlandaise fait partie des mauvais élèves, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la cinquième place de ce classement, avec 39,3%.

L'Asie fait également partie de ce classement avec l'introduction du Timor-Leste, à la sixième position, avec 39,2%.

Nous retrouvons un deuxième pays européen dans ce classement avec la Bulgarie à la septième place, avec 39%.

Le Liban, l'Indonésie et la Lettonie complètement ce classement avec, respectivement, 38,2%, 37,6% et 37% de leurs populations nationales.

La France se classe 19e, avec 33,4% de sa population qui fume.