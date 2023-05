Ursula Von der Leyen : pourquoi la présidente de la Commission européenne est-elle citée dans un scandale politique en Bulgarie ?

Le nom de la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen a été cité lors d'une réunion de la coalition politique bulgare «Continuons le changement» organisée vendredi 26 mai, concernant une éventuelle adhésion de la Bulgarie à l'espace Schengen et à la zone euro.

Un enregistrement en catimini qui sème la pagaille. Le nom d'Ursula Von der Leyen s'est retrouvé mêlé à une affaire politique en Bulgarie, en marge d'une réunion organisée le 26 mai dernier en présence de l’ancien Premier ministre Kiril Petkov, et de son parti «Continuons le changement», a annoncé le site d'actualités et de débats européens Euractiv Bulgarie.

Cette rencontre partisane était censée permettre à «Continuons le changement» (PP, centre) de déployer sa stratégie à la suite de sa défaite lors les élections législatives contre la formation adverse «Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie» (Gerb, centre droit). L'un des participants, en l'occurrence le député centriste Radostin Vassilev, a enregistré les propos de l'ancien Premier ministre Kiril Petkov, à son insu.

Ce dernier aurait en effet dévoilé à ses pairs le contenu de son échange avec Ursula Von der Leyen organisé le dimanche 21 mai, soit moins d'une semaine avant la réunion. La Commission européenne a d'ailleurs confirmé la tenue de cet entretien, «à propos de l'agenda de la Bulgarie, traitant notamment de l’entrée dans la zone euro et dans l’espace Schengen», selon l'instance.

«Vous devez trouver comment contourner les règles»

Dans cet enregistrement audio, pris et révélé à la presse par Radostin Vassilev, l'ancien Premier ministre Kiril Petkov s'est vanté d'avoir eu des garanties d'Ursula Von der Leyen.

«Je lui ai demandé : quelles sont nos chances d’être acceptés [dans l’espace Schengen et dans la zone euro]. Elle m’a répondu : “Pour Schengen, vous avez de grandes chances. Pour la zone euro,vous devez trouver comment contourner les règles. En d’autres termes, comment vous conformer aux règles”. Et je lui ai répondu : “Pouvons-nous avoir une estimation de l’inflation avec l’effet de la guerre en Ukraine”, et elle m’a dit : “Écoutez-moi, nous allons essayer de vous aider” », a déclaré l'ancien Premier ministre bulgare.

Ursula Von der Leyen aurait conclu l'échange en prenant ses précautions. «Ne me citez pas, nous essaierons de vous aider», a-t-elle ajouté, selon Kiril Petkov.

Des accords sous-jacents

L'autre élément frappant entendu dans cet enregistrement, qui dure au total plus de cinq heures, reste la mention par les dirigeants du PP d'une purge au sein des personnels proches du président Rumen Radev, issu du Gerb. Cette déclaration de l'ancien Premier ministre Kiril Petkov a fait l'effet d'une bombe puisque «Continuons le changement» (PP) et «Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie» (Gerb) semblaient nouer des alliances en vue de la nomination définitive des membres du gouvernement.

Écœuré par la gestion politique de son parti, le député Radostin Vassilev, a annoncé qu'il quittait le PP. Plusieurs de ses anciens collègues lui ont reproché d'avoir enregistré cette conversation, et de l'avoir fait fuiter dans la presse locale, en réponse à la déception de ne pas avoir été choisi pour devenir ministre des Sports, et dans une volonté de plonger le pays dans le chaos.