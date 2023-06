États-Unis : un enfant tue accidentellement par balle une fillette de 4 ans

Une fillette de 4 ans a été accidentellement tuée à l’arme à feu mercredi 31 mai, par un autre enfant, dans la banlieue de Chicago, a révélé la police locale à l’AFP jeudi 1er juin.

Un cas de figure tristement répandu aux États-Unis. Mercredi 31 mai dans la banlieue de Chicago, une enfant de 4 ans a été tuée, accidentellement touchée par arme à feu vers 10h (heure locale), «par un autre enfant du même foyer», ont dévoilé les autorités locales dans un communiqué transmis jeudi 1er juin à l’AFP.

Le pistolet appartient au père de la fillette mortellement blessée, qui a appelé les secours après le drame. Celui-ci possédait l’arme à feu de manière légale, et a assuré qu’elle était rangée en hauteur dans un placard.

Ce drame relance le débat hautement sensible sur les armes à feu aux États-Unis. Chaque année dans le pays, 19.000 enfants sont tués ou blessés par arme à feu, selon l'association Everytown for Gun Safety, qui milite pour plus de restrictions sur les armes.

En 2020, le CDC (centres de prévention et de lutte contre les maladies) a recensé 4.368 décès par armes à feu chez les jeunes âgés de 1 à 19 ans, faisant des armes de poing la première cause de mortalité dans cette tranche tranche d’âge, devant les overdoses et les accidents de la route.