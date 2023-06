Voici les 25 plus belles photos de la Voie lactée de 2023 selon un célèbre concours

Le site internet Capture the Altas a annoncé récemment les lauréats de l'édition 2023 de sa compétition The Milky Way Photographer of the Year. Emerveillez-vous devant la splendeur spectaculaire de la Voie lactée révélée aux quatre coins de la planète par des photographes talentueux.

Spécialisé dans la photographie et le voyage, le blog Capture the Atlas, a dévoilé le 30 mai, les 25 images gagnantes de la 6e édition du Milky Way Photographer of the Year. Ce concours récompense chaque année les meilleurs clichés de la Voie lactée, nom donné à notre Galaxie qui forme une bande laiteuse ceinturant tout le ciel étoilé.

La publication de ce palmarès coïncide avec la meilleure période pour voir et immortaliser la Voie lactée. La saison pour l'observer s'étend de février à octobre depuis l'hémisphère nord et de janvier à novembre pour depuis l'hémisphère sud. Mais c'est entre mai et juin que la Galaxie connaît son maximum d'heures de visibilité depuis les deux hémisphères. Autre condition impérative pour bien observer la Voie lactée, avoir un ciel sombre, éloigné de toute pollution lumineuse.

La qualité esthétique de l'image, l'histoire derrière la prise de vue et la créativité du photographe constituent quelques uns des critères qui ont permis à Dan Zafra, rédacteur en chef de Capture the Atlas, de sélectionner les 25 images lauréates parmi plus de 3.000 clichés en lice.

«celestial radiance» - tom rae

©Tom RAE

Au lac Tekapo, en Nouvelle-Zélande, Tom Rae a réalisé cet incroyable cliché de la Voie lactée dominant une aurore australe.

«A la tombée de la nuit, le ciel d'automne s'est révélé et j'ai commencé à shooter. A mi-chemin de mon panorama de la Voie lactée, une faible lueur est apparue à l'horizon - ma première aurore ! Ce qui a suivi a été un spectacle de lumière spectaculaire de faisceaux fluides et de couleurs vibrantes», a déclaré le Néo-Zélandais âge de 18 ans sur le site internet Capture The Atlas.

«milky way rising over stony river mount taranaki» - brendan larsen

©Brendan LARSEN

Autre lauréat néo-zélandais distingué dans le concours, Brendan Larsen a immortalisé la Galaxie éclairant l'iconique mont Taranaki et la rivière Stony, situés sur la côte ouest de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

«the night train» - alexander forst

©Alexander FORST

Tirée de la série sur les ponts de Suisse d'Alexander Forst, cette époustouflante image d'un train de nuit sur le viaduc de Wiesener, dans le canton des Grisons, est composée de plusieurs prises de vues effectuées la même nuit, dans le même axe et depuis le même endroit par le photographe allemand.

«The la palma astroexperience» - jakob sahner

©Jakob Sahner

Au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, les îles espagnoles des Canaries constituent une destination privilégiée pour tous les passionnés d'astrophotographie dont l'Allemand Jakob Sahner qui s'est rendu sur l'île de La Palma pour réaliser cet exceptionnel cliché de la Voie lactée.

«The BOTTLE TREE» - Benjamin BARAKAT

©Benjamin Barakat

Basé en Suisse, le photographe libano-anglais Benjamin Barakat a capturé cette magnifique image de la Voie lactée sur l'île de Socotra, au Yémen, lors de son voyage photographique annuel .

«Winter's airglow» - larryn rae

©Larryn RAE

Baignée d'une lumière du ciel nocturne appelée airglow, cette époustouflante photo d'un paysage hivernal des Alpes néo-zélandaises est l'œuvre de Larryn Rae. «Cette image est arrivée par pur hasard alors que j'étais en avance pour retrouver une amie à un autre endroit. J'ai décidé d'utiliser cette attente pour prendre quelques photos de ce lac en chemin et dès que j'ai eu la première image sur l'écran de mon appareil, j'ai su que j''étais sur le point de capturer quelque chose d'assez étonnant !», a expliqué le Néo-Zélandais à Dan Zafra.

«cafayate star factory» - gonzalo javier santile

©Gonzalo Javier SANTILE

La Voie lactée a été immortalisée par l'Argentin Gonzalo Javier Santile à Las Ventanas, dans le désert de La Quebrada de Las Conchas, près de la ville de Cafayate, en Argentine.

«night under the baobab trees» - steffi lieberman

©Steffi LIEBERMAN

L'Allemand Steffi Lieberman a photographié l'arc complet de la Voie lactée au-dessus de la célèbre allée des baobabs, paysage emblématique de Madagascar situé dans le centre-ouest de l'île.

«WIND RIVER NIGHTS» - brandt ryder

©Brandt RYDER

«Ciel en haut, ciel en bas. J'ai toujours voulu photographier cet endroit depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'est l'un des endroits les plus magnifiques sur la planète Terre», a commenté Brandt Ryder à propos de son image postée sur son Instagram. Ce paysage nocturne est celui de la chaîne de montagne des Rocheuses Wind River, située dans l'ouest du Wyoming, aux Etats-Unis.

«south of home» - lorenzo ranieri tenti

©Lorenzo RANIERI TENTI

Ce cliché a été pris dans le désert du Namib, considéré comme le plus vieux du monde, par l'Italien Lorenzo Ranieri Tenti, juste avant qu'il ne quitte la Namibie pour retrouver son pays.

«the CACTUS VALLEY» - pablo ruiz garcia

©Pablo RUIZ GARCIA

Belle récompense pour cette photo de Voie lactée prise dans le désert d'Atacama au Chili par Pablo Ruiz Garcia. Cette image de l'Espagnol a été produite au cours de son premier voyage photographique dans l'hémisphère sud pour «chasser» la Voie lactée.

«celestial shield» - ivan ferrero

©Ivan FERRERO

Le photographe espagnol Ivan Ferrero s'est félicité sur les réseaux de figurer parmi les lauréats de cette 6e édition de The Milky Way Photographer of the Year grâce à son image mettant en scène notre Galaxie dominant le château médiéval de Aunqueospese, situé sur la commune de Mironcillo, dans la province d'Avila, dans le centre de l'Espagne.

«Lut glow» - isabella tabacchi

©Isabella TABACCHI

«Voici le résultat d'une merveilleuse nuit sous les étoiles dans le désert de Lout. Ici, j'ai vu l'un des meilleurs cieux de ma vie et un merveilleux airglow (lumière verte que vous pouvez voir dans le ciel à gauche)», a indiqué l'Italienne Isabella Tabacchi sur son Instagram à propos de cette photo prise en Iran à l'aide de son Hasselblad.

«interstellar» - josé luis cantabrana garcia

©José Luis CANTABRANA GARCIA

Basé à Sidney, en Australie, le photographe espagnol José Luis Cantabrana Garcia a été récompensé pour son cliché de la Voie lactée éclairant le désert des Pinnacles, l'un des plus beaux trésors naturels de l'île-continent, situé en Australie-Occidentale.

«the scenery i wanted to see» - mitsuhiro okabe

©Mitsuhiro OKABE

«Le mont Fuji, symbole emblématique du Japon, domine la toile de fond de cette image, qui se déroule pendant la saison des cerisiers en fleurs. Au premier plan, vous pouvez voir un temple sacré dédié à honorer les esprits des défunts. Et là, sur la toile sombre du ciel nocturne, la beauté éthérée de la Voie lactée est apparue», a déclaré le photographe japonais Mitsuhiro Okabe sur le site de Capture the Atlas.

«the eyes of the universe» - mihail minkov

©Mihail MINKOV

Le Bulgare Mihail Minkov s'est distingué avec ce impressionnant panorama à 360 degrés qui doit à voir les deux arcs de la Voie lactée côte à côte, l'un visible en hiver et l'autre en été.

«quiver dreams» - peter hoszang

©Peter HOSZANG

Prise par le Hongrois Peter Hoszang dans le désert près de la ville de Keetmanshoop, en Namibie, cette image révèle toute la beauté des aloès géants appelés arbres-carquois, sous un ciel nocturne sublime qui dévoile une partie de notre Galaxie (à gauche de la photo) et le Grand nuage de Magellan, une galaxie relativement petite et irrégulière (à droite de l'image).

«alien forest» - marcin zajac

©Marcin ZAJAC

C'est près du lac Mono, situé dans le désert de la Sierra Nevada, en Californie, que le photographe polonais Marcin Zajac a immortalisé les célèbres et étranges tours rocheuses de couleur crème appelées tufs calcaires.

«shapes of nature» - uros fink

©Uros FINK

Le Slovène Uros Fink figure parmi les lauréats de la 6e édition du concours grâce à cette remarquable photo de la Voie lactée capturée dans les Alpes juliennes en Slovénie.

«awakening of senses» - violeta lazareva

©Violeta LAZAREVA

Violeta Lazareva a produit cette magnifique photo qui met en valeur la richesse du patrimoine naturel de l'île yéménite de Socotra, dont les emblématiques arbres, surnommés arbres au sang du dragon.

«Je voulais capturer cette beauté et la partager pour rappeler au monde que nous devons apprécier le caractère unique de ces lieux et les protéger», a expliqué la photographe lettone à propos de son cliché.

«gigi hiu shining in the dark» - gary bhaztara

©Gary BHAZTARA

Cette remarquable photo a été prise par l'Indonésien Gary Bhaztara depuis la grotte de Tanggamus, située sur la plage de Gigi Hui, sur l'île indonésienne de Sumatra.

«milky way over cuenca's hoodoos» - Luis cajete

©Luis CAJETE

«J'ai recherché une composition esthétique durant la journée. Voici le résultat d'une longue nuit passée sous des millions d'étoiles. J'espère que cela vous plaît», a déclaré le photographe espagnol Luis Cajete à propos de sa photo réalisée dans le parc naturel protégé de la Serrania de Cuenca, dans le centre de l'Espagne.

«the cathedral light SHOW» - roksolyana hilevych

©Roksolyana HILEVYCH

«C'était la première fois que je voyais un météore aussi brillant. Heureusement qu'au moment où il est apparu, je photographiais le cœur de la Voie lactée, avec au premier plan des vipérines en pleine floraison et à l'arrière plan une montagne ressemblant à une cathédrale.», a expliqué Roksolyana Hilevych, la photographe ukrainienne basée en Italie à propos des circonstances dans lesquelles elle a produit son cliché à Ténérife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries.

«the night of huayhuashi» - josé D. RIQUELME

©José D. RIQUELME

Photographiés par l'Espagnol José D. Riquelme dans la région andine du Pérou, la cordillière Huayhuash et le lac en contrebas de celle-ci servent de cadre parfait pour mettre en valeur la Voie lactée qui traverse le ciel nocturne.

«A sky full of stars in patagonia» - burak esenbey

©Burak ESENBEY

«Réaliser cette image a rempli deux de mes plus grands objectifs : prendre ma première photo de la Voie lactée dans l'hémisphère sud et faire ce cliché en Patagonie», a déclaré l'Allemand Burak Esenbey sur le site Capture the Atlas, évoquant sa photo capturée dans le parc national de Torres del Paine, au Chili.