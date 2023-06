Elon Musk accusé d'avoir manipulé le cours du Dogecoin : que risque-t-il ?

Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, est poursuivi pour délit d’initié par un groupe d’investisseurs. Il aurait utilisé différents moyens pour trafiquer le cours de la cryptomonnaie Dogecoin.

L’homme le plus riche du monde n’est pas à l’abri de démêlés avec la justice. Elon Musk, propriétaire de Twitter et patron de Tesla et de SpaceX, est accusé par un groupe d’investisseurs d’avoir manipulé le prix du Dogecoin, une cryptomonnaie très appréciée par le milliardaire.

L'action collective a été lancée en juin 2022 et pourrait coûter plus de 258 milliards de dollars à Elon Musk. Selon les investisseurs qui l'accusent, il aurait payé des influenceurs et participé à des émissions comme «Saturday Night Live» sur NBC afin d'orienter le cours du Dogecoin, faire monter sa valeur puis la laisser s’effondrer, faisant perdre des milliards de dollars à certains détenteurs de Dogecoin.

Une action est particulièrement mise en cause par les plaignants auprès de la cour fédérale de Manhattan, rapporte le quotidien britannique The Guardian. Il s’agit du changement de logo de Twitter en avril dernier. En effet, le lundi 3 avril, les utilisateurs de Twitter ont pu voir apparaître un chien Shiba Inu (logo du Dogecoin) à la place du célèbre oiseau bleu. Le prix la cryptomonnaie avait alors grimpé de 30% en très peu de temps.

Les investisseurs estiment également que le milliardaire a délibérément fait monter le prix de Dogecoin de plus de 36.000% sur deux ans, avant de le laisser s'effondrer. Alex Spiro, l'avocat d'Elon Musk et de Tesla n'a pas souhaité réagir pour le moment.