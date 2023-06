États-Unis : trois adolescents arrêtés pour avoir mangé… un cygne

Trois adolescents de la campagne de l’État de New York ont été arrêtés par la police locale pour avoir tué et mangé un cygne en famille.

Une arrestation atypique. Au nord de l’État de New York, trois adolescents âgés de 16, 17 et 18 ans ont été arrêtés pour avoir mangé un cygne.

Selon la police locale, ce cygne était une femelle prénommée Faye. L’animal était connu dans la région.

Les trois adolescents l’auraient dérobé, tué puis cuisiné avant de le manger lors d’un repas du week-end de «Memorial» qui célèbre les anciens combattants américains.

mis en cause pour vandalisme et vol

Les trois jeunes auraient confondu le cygne avec un gros canard, toujours selon la police locale de la bourgade de Manlius, à quelques centaines de kilomètres de la ville de New York.

En plus de Faye, les suspects auraient également pris avec eux ses quatre cigneaux dans le but d’en faire des animaux domestiques. Les petits ont été retrouvés sains et saufs.

Selon le sergent Kenneth Hatter, les adolescents «ne savaient pas que l’oiseau n’était pas un animal sauvage et qu’il appartenait au village de Manlius».Âgés de 16, 17 et 18 ans, les suspects ont été mis en cause pour vandalisme et vol.

Le maire de cette commune de 4.600 habitants, Paul Whorrall, a fait part de sa tristesse : «C’est comme si on avait perdu un membre de la famille». À Manlius, les cygnes sont considérés comme des symboles depuis leur arrivée dans la commune au début du 20e siècle.