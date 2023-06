Japon : des distributeurs automatiques conçus pour offrir gratuitement de la nourriture en cas de séisme

Particulièrement exposé aux catastrophes naturelles, le Japon est à la pointe des dispositifs prévus en cas de séisme. Parmi eux, des distributeurs automatiques conçus pour offrir gratuitement de la nourriture à la population en cas de tremblement de terre.

Chaque année, des milliers de séismes de magnitude plus ou moins importante sont recensés au Japon. Afin de limiter les conséquences de ces derniers sur le quotidien de la population, le Japon a décidé d’installer des distributeurs automatiques, qui offriront de la nourriture et des boissons gratuites en cas de tremblement de terre ou de typhon majeur.

Des machines ont notamment été installées dans la ville côtière occidentale d'Ako, située dans une région jugée très vulnérable par les sismologues. Selon les autorités locales, un puissant tremblement de terre pourrait frapper la côte pacifique du pays au cours des prochaines décennies.

Ces distributeurs peuvent contenir environ 300 bouteilles et canettes, et 150 produits alimentaires d'urgence. Ils sont placés à proximité de bâtiments désignés comme abris d'évacuation.

Selon le quotidien japonais Mainichi Shimbum, les distributeurs sont conçus pour se «déverrouiller» et rendre leur contenu disponible gratuitement, en cas d'avertissement de fortes pluies, ou d'un ordre d'évacuation après un séisme de magnitude supérieure à 5.

Le journal précise également que les produits doivent être payés normalement le reste du temps.

Le fabricant, Earth Corp, qui possède une usine dans la ville, affirme que ces machines sont les premières du genre au Japon, l'un des pays les plus sismiques au monde. «Nous aimerions en installer dans tout le pays», a déclaré un représentant de l'entreprise au Mainichi.

Le risque d'un «mégaséisme» pas écarté

Un responsable de la ville a déclaré : «Nous nous attendons à ce que le stockage assure la sécurité et la sûreté de nos résidents».

Autre nouveauté, un distributeur automatique doté d’une radio qui émettra automatiquement des émissions d'urgence, a été installé dans un parc à Tokyo plus tôt cette année.

La radio sera activée par des tremblements de terre enregistrant 5 ou plus sur l'échelle d'intensité japonaise, et transmettra l'évacuation et d'autres informations vitales à partir d'une station de radio communautaire locale, ont indiqué les médias.

Des experts ont récemment évoqué la possibilité qu'un «mégaséisme» se produise le long du creux de Nankai, au large de la côte Pacifique du Japon. Un risque évalué entre 50% et 60% pour les vingt prochaines années, et à environ 90 % pour les quarante prochaines années.