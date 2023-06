Trois ressortissants européens libérés en échange d’un diplomate iranien condamné pour terrorisme

Une semaine après la libération d'un humanitaire belge, la Belgique a accueilli, dans la nuit de vendredi à samedi, trois autres ressortissants européens qui étaient détenus en Iran.

Enfin libres. Trois ressortissants européens détenus en Iran, un Danois et deux Irano-Autrichiens, ont été libérés, dans la nuit de vendredi à samedi, et accueillis en Belgique. Cette triple libération via le sultanat d'Oman a été obtenue, comme celle d'Olivier Vandecasteele le 26 mai dernier, après que la Belgique a accepté de livrer à Téhéran un diplomate iranien condamné pour terrorisme.

Le petit avion médicalisé qui transportait les trois ex-prisonniers depuis Mascate a atterri peu avant 2h45 à l'aéroport militaire de Melsbroek près de Bruxelles, a constaté un journaliste de l'AFP. Les trois hommes, dont l'un a passé sept ans en détention en Iran, ont été accueillis par la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib, accompagnée de diplomates danois et autrichiens.

Dans un tweet, Hadja Lahbib dit avoir échangé avec son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian pour lui faire part de la «satisfaction» de la Belgique après «la mise en oeuvre de l'accord conlu».

Three European nationals who were detained in Iran, regained their freedom in Belgium. I welcomed them, along with the representatives from #Austria and #Denmark. Poignant moment filled with gratitude & solidarity. Our commitment to all those who remain, is unwavering. pic.twitter.com/UiwXU6aUYb

— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) June 3, 2023