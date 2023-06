Etats-Unis : il mange au McDonald’s matin, midi et soir pendant 100 jours et perd plus de 26kg

Un homme de 57 ans a perdu plus de 26kg en faisant ses trois repas quotidiens au McDonald’s pendant plus de trois mois. Pour y parvenir, il a progressivement réduit ses portions et le nombre de calories ingérées.

Un régime alimentaire déconseillé par les professionnels de santé. Un Américain de 57 ans a perdu plus de 26kg en faisant ses trois repas quotidiens au McDonald’s pendant plus de trois mois.

Kevin Maginnis a ainsi pu passer de 108kg à 81,4kg après 100 jours d’une alimentation uniquement centrée sur des hamburgers, des frites et des beignets de la célèbre firme américaine. Sa femme, qui a suivi ce régime alimentaire particulier pendant un mois et demi, a perdu elle aussi 9kg.

This man says he is losing weight on a "Mcdonalds" diet. Kevin Maginnis is out to prove that portion control is one of the most important parts of maintaining a healthy relationship with food. His secret is cutting McDonald's meals in half. Watch: https://t.co/ydWbk3TYbB pic.twitter.com/XgDs4f1dwY

— NewsNation (@NewsNation) May 29, 2023