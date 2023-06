Voici les 10 pays qui sont les plus gros producteurs de pétrole en 2023

Le marché du pétrole est considéré comme l'un des marchés les plus surveillés au monde en raison de sa volatilité. Il est fortement influencé par les événements géopolitiques et ce sont dix pays qui dominent sa production mondiale.

Selon Trading Economics, qui fournit des données économiques et des informations sur les marchés, en 2023, 10 pays détiennent la majorité de la production de pétrole. Elle se mesure en barils par jour (BBL/D/1K) sur le site. Un baril par jour équivaut à environ 50 tonnes par an. Cette mesure permet de quantifier la production quotidienne d'un pays.

ÉTATS-UNIS

Les États-Unis obtiennent la première place en raison de la production massive d'hydrocarbures non conventionnels, notamment les controversés gaz et pétrole de schiste, qui représentent 65 % des extractions du pays. Les États-Unis sont également l'un des plus grands consommateurs de pétrole au monde. Ils produisent environ 12,696 millions de barils par jour (BBL/D/1K), ce qui les place en tête du classement des plus gros producteurs de pétrole.

RUSSIE

La Russie possède d'importantes réserves de pétrole et est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de pétrole brut. Gazprom, la société d'État russe, joue un rôle majeur dans l'industrie pétrolière et gazière du pays. La Russie produit environ 10,477 millions de barils par jour (BBL/D/1K) de pétrole.

ARABIE SAOUDITE

L'Arabie saoudite est le plus grand exportateur de pétrole brut au monde. Elle possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde et joue un rôle clé dans l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole). La production de pétrole de l'Arabie saoudite s'élève à environ 10,461 millions de barils par jour.

CANADA

Outre sa production de pétrole, le Canada possède également d'importantes réserves de sables bitumineux. L'industrie pétrolière canadienne est concentrée en Alberta, où les sables bitumineux sont extraits et convertis en pétrole brut. Le Canada produit environ 4,625 millions de barils par jour de pétrole.

CHINE

La Chine est le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde, après les États-Unis. Elle dépend fortement des importations de pétrole pour répondre à sa demande croissante en énergie. La Chine investit également dans des projets de production de pétrole à l'étranger pour sécuriser son approvisionnement. La production de pétrole de la Chine atteint environ 4,295 millions de barils par jour.

IRAK

L'Irak possède d'importantes réserves de pétrole et produit environ 4,200 millions de barils par jour de pétrole. Cependant, le pays a connu des défis en raison de conflits internes et de problèmes d'infrastructure qui ont affecté sa capacité à augmenter sa production.

BRÉSIL

Le Brésil possède des réserves de pétrole offshore importantes au large de ses côtes, dans la région dite du pré-sel. Le pays a développé des technologies pour l'exploration et la production en eaux profondes, ce qui a contribué à une augmentation significative de sa production de pétrole ces dernières années. Le Brésil produit environ 3,262 millions de barils par jour de pétrole.

ÉMIRATS ARABES UNIS

Les Émirats arabes unis, en particulier Dubaï et Abu Dhabi, sont connus pour leur industrie pétrolière et gazière développée. Ils possèdent d'importantes réserves de pétrole et sont l'un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole au monde. Les Émirats arabes unis jouent également un rôle clé dans l'OPEP, la production de pétrole des Émirats arabes unis s'élève à environ 3,041 millions de barils par jour.

KOWEÏT

Le Koweït est un important producteur de pétrole et un membre de l'OPEP. Il possède d'importantes réserves de pétrole et est également connu pour sa compagnie pétrolière nationale, Kuwait Petroleum Corporation, qui joue un rôle essentiel dans l'exploration, la production et la commercialisation du pétrole. Le Koweït produit environ 2,676 millions de barils par jour de pétrole.

IRAN

L'Iran est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et possède d'importantes réserves de pétrole. Le pays est également membre de l'OPEP et joue un rôle actif sur le marché mondial du pétrole. Cependant, les sanctions économiques internationales ont affecté l'industrie pétrolière iranienne et ses exportations de pétrole. L'Iran produit environ 2,630 millions de barils par jour de pétrole.