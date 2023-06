Ovnis : ce que l'on sait sur les documents qui révèleraient l'existence d'engins d'origine «non humaine»

Un ancien membre du Pentagone affirme que les États-Unis essaient de créer des armes à partir des débris d'ovnis «non-humains».

L'existence d'une vie extraterrestre fait à nouveau l'actualité. D'après un ancien officier du renseignement américain, les États-Unis possèderaient une quantité importante de pièces et d'équipements d'origine «non humaines» qui se seraient écrasés sur Terre et auraient pour but d'être utilisés pour fabriquer des armes.

La création d'une nouvelle forme d'arme

L'ancien soldat âgé de 36 ans - qui a servi en Afghanistan et a travaillé pour l'Agence nationale de géospatial-intelligence (NGA) et le Bureau de reconnaissance nationale (NRO) - a même porté plainte contre le département de la Défense pour avoir dissimulé ce projet aux élus et au public et a transmis des documents classifiés au Congrès. La plainte a été dévoilée sur le site The Debrief par les deux journalistes qui avaient révélé dans le New York Times l’existence d’un programme secret du Pentagone enquêtant sur ces phénomènes mystérieux.

L'homme affirme avoir été ostracisé pour avoir pris la décision de révéler la vérité. Il a travaillé pour la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés de 2019 à 2021. Il assure également que les informations ont été illégalement dissimulées au public alors que le gouvernement tentait de cacher ces découvertes, qui sont impliquées dans une «course aux armements de 80 ans» visant à exploiter cette technologie.

A military whistleblower claims a secret UFO retrieval program within the U.S. government has recovered “non-human origin technical vehicles." Hear from the whistleblower on "Elizabeth Vargas Reports" at 6p/5C.





Find your channel: https://t.co/ZH35VUpzxS. pic.twitter.com/CHLKtAD94c — NewsNation (@NewsNation) June 5, 2023

«Nous ne parlons pas d'origines ou d'identités prosaïques. Le matériel comprend des véhicules intacts ou partiellement intacts. On peut les appeler des engins spatiaux, si vous voulez. Ce n'est probablement pas le bon terme. Mais sans blague, il s'agit de véhicules d'origine exotique non humaine qui se sont soit posés, soit écrasés» a-t-il déclaré au Daily Mail. D'après lui, ces preuves sont des vaisseaux spatiaux d'autres espèces.

Un colonel lui apporte son soutien

Un colonel à la retraite de l'armée, également membre de la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés, Karl Nell, a déclaré : «Sa déclaration concernant l'existence d'une course aux armements terrestre se déroulant secrètement au cours des quatre-vingts dernières années, axée sur la rétro-ingénierie de technologies d'origine inconnue, est fondamentalement correcte, tout comme la réalisation indiscutable que certaines de ces technologies d'origine inconnue proviennent d'une intelligence non humaine.»

De son côté le Pentagone n'est pas resté sans réponse. Il a indiqué que le bureau en charge des ovnis était prêt à parler «avec tout employé ou entrepreneur ancien ou actuel du gouvernement qui pense avoir des informations pertinentes» mais qu'il n'existait pas, à ce jour,« d’informations vérifiables prouvant les allégations sur la possession de matériaux extraterrestres».