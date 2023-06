Ce lycéen ukrainien va acheter une maison à sa mère après avoir vendu un serveur Minecraft fabriqué dans sa chambre

Un élève de la Lomond School en Ecosse a gagné une grosse somme après avoir vendu le serveur informatique qu'il dirigeait depuis sa chambre. Il a annoncé vouloir utiliser cet argent pour acheter une maison à sa mère.

Pour la plupart des adolescents, Minecraft reste un passe-temps. Mais l'amour de ce jeune ukrainien pour le jeu le poussa à créer un serveur permettant aux joueurs du monde entier de se connecter et de jouer ensemble avec des amis.

Dans un article publié sur le site de son école, Lomond school, il raconte son histoire. En vendant ce serveur, il s’est offert la possibilité d'acheter une maison à sa mère sans-abri. L'interne de 17 ans a déclaré : «Je suis très fier d'avoir pu transformer ma passion en une entreprise rentable et je prévois de soigner ma mère».

«En raison de la guerre, elle a été forcée de fuir sa maison, la laissant sans abri, donc lui acheter une propriété rendra toutes les heures passées sur ce projet valables» indique-t-il.

Elle séjourne actuellement chez des amis au Portugal, mais compte s'installer près de son fils. D'autres membres de la famille de Maksym vivent toujours en Ukraine, ses grands-parents ne quitteront pas Kiev, y ayant vécu toute leur vie, et sa sœur est restée dans le pays car son compagnon a dû s'engager pour défendre la patrie.

Un projet fou entre amis

Alors qu’il s’était lancé dans le projet avec des amis pour le plaisir, il ne s’attendait pas à gagner suffisamment d'argent en vendant la société de jeux qu'il a créée.

«Nous n'avions jamais imaginé que cela deviendrait une opportunité commerciale viable, mais avec les conseils de mon frère qui travaille dans la technologie, et de l'école, j'ai été encouragé à explorer les possibilités de le transformer en quelque chose de plus grand», a déclaré Maksym sur le site de la Lomond school.

Son succès intervient après avoir déménagé d'Ukraine en Écosse en 2021, et acheté un serveur Minecraft peu utilisé pour un peu plus de 1.000 euros. Ensuite, les changements qu’ils ont apporté ont entraîné une énorme augmentation du nombre de joueurs.

Parallèlement à cela, les annonceurs ont été attiré par le serveur et sa valeur a augmenté.

Et en raison de l'afflux, la Lomond School a déclaré qu'une offre lucrative avait été faite par une entreprise technologique, qui avait été acceptée en mai de cette année.

De nouvelles ambitions

Avec ce succès à son actif, Maksym souhaite approfondir ses connaissances en allant à l'université, et a postulé dans plusieurs universités britanniques et étrangères. «Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais j'ai toujours eu un intérêt pour les affaires».

«En plus d'avoir une passion pour le jeu, j'ai vraiment apprécié le côté entrepreneurial de notre projet, et j'ai postulé dans des universités du monde entier pour étudier la gestion d'entreprise», a-t-il expliqué à son école.

Johanna Urquhart, directrice de l'école Lomond, a déclaré que ce que Maksym avait réalisé était «absolument incroyable». Elle est d’ailleurs convaincue «que ce ne sera pas la dernière fois que nous entendrons parler de l'une des entreprises commerciales de Maksym».