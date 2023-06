Greta Thunberg : son bac en poche, la militante écologiste met fin à sa grève de l’école du vendredi

Tout juste bachelière, Greta Thunberg a annoncé vendredi 9 juin qu’elle cessait sa grève assez emblématique de l’école du vendredi, entamée en 2018.

Un point final à une aventure de cinq ans. La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a décidé de mettre fin à sa grève de l’école du vendredi puisqu’elle vient d’obtenir son baccalauréat.

«Aujourd'hui, je termine mon lycée, ce qui signifie que je ne serais plus en mesure de faire la grève de l'école pour le climat. C'est donc ma dernière grève de l'école» a annoncé la jeune femme de 20 ans sur son compte Twitter.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.



Thread pic.twitter.com/KX8hHFDyNG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 9, 2023