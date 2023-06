Japon : pourquoi des millions de maisons sont-elles abandonnées ?

Des millions de maisons sont abandonnées au Japon, et ce pour différentes causes. Le gouvernement japonais tente d'y remédier avec plusieurs plans d'action.

Les maisons abandonnées, appelées «Akiya» en japonais, sont de plus en plus nombreuses. Ce phénomène qui semble se répandre intrigue de plus en plus de curieux. Pourquoi les Japonais abandonnent-ils leurs maisons traditionnelles ?

PLUS DE 8 MILLIONS DE MAISONS ABANDONNÉES

Les derniers chiffres et estimations affirment qu'il y aurait plus de 8 millions de logements vides dans tout le Japon, dont une partie serait des Akiya, des maisons abandonnées situées souvent dans des zones rurales ou de petits villages où la population vieillit et diminue progressivement. L'Institut de recherche Nomura estime que les Akiyas pourraient représenter plus de 30% des logements au Japon d'ici 2033.

Ces habitations sont généralement des maisons traditionnelles construites en bois avec un toit en tuiles. Leur architecture est caractéristique du Japon, simple et en harmonie avec la nature. En général, ces maisons traditionnelles sont composées de plusieurs pièces séparées par des cloisons coulissantes en papier de riz, les shoji, qui sont d'ailleurs souvent représentées dans les mangas.

Le Japon connaît un fort vieillissement de sa population, avec une espérance de vie élevée et un faible taux de natalité. Ce problème démographique est très sérieux, car les propriétaires de ces maisons décèdent souvent sans héritiers pour reprendre la propriété. Les Japonais délaissent ces maisons au profit de logements plus pratiques, modernes et proches des agglomérations. De plus, de fortes croyances superstitieuses associent les maisons abandonnées à des esprits malveillants.

DES INITIATIVES MENÉES PAR L'ÉTAT

Face à cette désertion grandissante, le gouvernement japonais a entrepris des actions pour y remédier. Certaines municipalités ont créé des «banques de données d'Akiya» qui recensent les maisons abandonnées disponibles à la vente ou à la location dans leur région.

Le gouvernement a également lancé plusieurs programmes visant à revitaliser les zones rurales. Ces initiatives comprennent des subventions pour les projets de rénovation des maisons traditionnelles, ainsi que des aides pour les personnes souhaitant s'installer dans ces régions, par exemple avec des prêts sans intérêt ou des allègements fiscaux.

Si les propriétaires ne parviennent plus à entretenir leurs maisons, le gouvernement les saisit et les met aux enchères à un prix très attractif. Pour simplifier les démarches, l'administration japonaise a créé un site Internet appelé Akiya banks, où la majorité des clients intéressés seraient des Américains à la recherche d'investissements.