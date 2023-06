Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky fait état «d'actions contre-offensives» sur le front

Volodymyr Zelensky a fait état, ce samedi, «d'actions contre-offensives» de son armée sur le front, tout en refusant de dire s'il s'agissait de la grande attaque préparée depuis des mois par l'état-major à Kiev.

«Des actions contre-offensives et défensives ont lieu en Ukraine, et je n'en parlerai pas en détail», a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse. «Il faut faire confiance à nos militaires et je leur fais confiance», a-t-il ajouté.

Une réponse à Vladimir Poutine

Ces propos font suite à ceux du président russe Vladimir Poutine, qui a affirmé, ce vendredi, que la grande contre-offensive ukrainienne destinée à repousser les troupes de Moscou avait commencé. L'armée russe a fait état d'attaques d'ampleur principalement sur le front Sud depuis six jours. M. Poutine a cependant assuré que l'armée ukrainienne n'était pas parvenue à «atteindre ses objectifs» lors de ces attaques et subissait de lourdes pertes.

Les autorités ukrainiennes ont, de leur côté, semblé minimiser ces derniers jours l'ampleur des combats sur le front tout en restant flous sur leur stratégie.

Samedi, le porte-parole du commandement «Est» de l'armée ukrainienne, Serguiï Tcherevaty, a affirmé à la télévision que les troupes ukrainiennes étaient parvenues à avancer de 1.400 mètres autour de la ville dévastée de Bakhmout dans l'Est, dont Moscou a revendiqué la capture en mai.