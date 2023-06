États-Unis : une autoroute s'effondre à Philadelphie après l'incendie d'un camion-citerne

Ce dimanche 11 juin, une portion de la gigantesque autoroute I-95, l'une des plus empruntées de l'est des États-Unis, s'est effondrée après l'incendie d'un camion-citerne. L'accident, bien qu'impressionnant, n'aurait pas fait de victime.

Un accident impressionnant. Ce dimanche 11 juin, plusieurs dizaines de mètres de l'autoroute I-95, très empruntée dans l'est des États-Unis, se sont effondrés près de Philadelphie (Pennsylvanie). L'accident a été causé par l'incendie d'un camion-citerne.

#Video from earlier where you could see the #plumes of #smoke & #fire underneath the i-95 northbound Lane. 2 people have know to die from this incident. This could have been far worse had it been a #workweek#Philadelphia #I95Collapse pic.twitter.com/XJHbH4RymO

— Sn00pster (@sn00pdad) June 11, 2023