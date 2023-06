«Miracle» en Colombie : une vidéo montre le sauvetage des enfants perdus dans la jungle

Ce dimanche 11 juin, la télévision publique colombienne a diffusé les images du sauvetage des quatre enfants rescapés de la jungle.

Hagards, amaigris, mais en vie. C'est ainsi que sont apparus les quatre enfants retrouvés après 40 jours d'errance dans la jungle colombienne sur les images diffusées par la télévision locale, ce dimanche 11 juin. On y voit le moment où les membres de la garde indigène ont retrouvé la fratrie.

La surprise et l'allégresse des sauveteurs, ébahis par ce sauvetage miraculeux, est clairement palpable dans cette séquence. L'un chante, l'autre fume du tabac (une plante sacrée chez les indigènes) et tous remercient Dieu. L'un d'entre eux tient dans ses bras la plus jeune des enfants, Cristin, âgée d'1 an seulement.

Lorsqu'ils ont été découverts, vendredi 9 juin, Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin erraient seuls dans la jungle depuis le crash de leur avion, le 1er mai dernier. Les trois adultes avec lesquels ils voyageaint, leur mère, le pilote et un proche, étaient tous morts dans l'accident.

Invités sur le plateau de la télévision publique colombienne, les membres de la garde indigène se sont souvenus des premiers mots des enfants à leur encontre : «La fille aînée, Lesly [...] a couru vers moi. Je l'ai prise dans mes bras, elle m'a dit : "j'ai faim", a raconté Nicolas Ordoñez Gomes. J'ai demandé "où est le garçon". Il était allongé à côté. Après un premier câlin, et lui avoir donné un peu de nourriture, il s'est levé et il m'a dit, très conscient de ce qu'il disait : "ma maman est morte"».

«Ce qui était admirable, c'est que tous étaient conscients», a commenté de son côté Henri Guerrero, un autre sauveteur. L'aînée «se souvenait de tout». «Ils voulaient manger du riz au lait, du pain. C'était seulement "à manger, à manger". Ils étaient sur une serviette sur le sol, cela faisait quatre jours qu'ils étaient au même endroit (...), ils n'en pouvaient plus».

Selon la presse colombienne, les enfants ont tenu tout ce temps avec presque rien : une moustiquaire, une serviette, un minimum de matériel de camping, deux téléphones portables dont les batteries ont été rapidement déchargées, une lampe de poche et une petite boîte à musique.

«Nous étions un peu désespérés»

Les derniers jours, ils sont «restés près d'un cours d'eau et remplissaient une petite bouteille de soda» pour s'hydrater. Selon Henri Guerrero, il ne leur ait «jamais rien arrivé» au cours de ces 40 jours, pas une seule attaque d'animaux ou blessure accidentelle.

L'ainée de la fratrie «a écouté tous les messages des hélicoptères, disant qu'on était à leur recherche, le message de la grand-mère qui disait de ne pas bouger ou de ne pas avoir peur du chien Wilson à leur recherche, a relaté le secouriste. Ils ont écouté les messages mais ne savaient pas vers où aller dans cette zone très étendue, très difficile».

Après plus d'un mois de recherches infructueuses, l'armée était sur le point de réduire les moyens déployés pour retrouver ces enfants. Henri Guerrero reconnait lui-même qu'ils étaient «un peu désespérés, car cela faisait trop de temps que nous les cherchions». Dans ces conditions, le fait de les retrouver «a été un bonheur immense», selon lui.

Le soir-même, la fratrie a été transportée à l'hôpital militaire de Bogota, où elle se trouve toujours. D'après leurs proches, les enfants «parlent peu» mais ont tout de même révélé que leur mère avait survécu quatre jours après le crash de l'avion, avant de succomber à ses blessures. «Ils jouent avec les cadeaux (...) ils sont bien, ils sont entre de bonnes mains. (...) On ne peut pas leur donner trop de nourriture pour le moment. Tout ça est un processus qui va prendre du temps», a commenté leur grand-père.

Maintenant que les petits sont en sécurité, l'armée cherche aujourd'hui a retrouvé Wilson, le chien de détection mobilisé lors des recherches. Ce malinois âgé de 6 ans s'est perdu dans la jungle alors qu'il remontait la piste des enfants. Son nom et sa photo sont désormais affichés partout à Bogota, dans l'espoir de le retrouver lui aussi.