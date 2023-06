Mort de Silvio Berlusconi : la mémoire de l’homme politique italien saluée en Europe

Après l’annonce de la mort de Silvio Berlusconi, ce lundi 12 juin à l’âge de 86 ans, la classe politique européenne a salué la mémoire de cet ex-eurodéputé et ex-président du Conseil italien.

Ce lundi 12 juin, l’ex-président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, est décédé à l’hôpital San Raffaele à Milan, à l’âge de 86 ans, des suites d’une leucémie. La mort d’«il Cavaliere» a suscité une vague d’hommages provenant de la classe politique européenne.

En France, le président du parti Les Républicains (LR), Eric Ciotti, a salué la mémoire d’un «véritable monument de la politique en Italie et homme d’Etat qu’il a servi de toutes ses forces». «Il était un fervent défenseur de l’amitié entre nos deux nations», a écrit le patron des LR, adressant ses condoléances «à ses proches et au peuple italien».

Silvio Berlusconi s’est éteint à l’âge de 86 ans.





La cheffe des députés RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a, elle, salué un «personnage atypique, à la vie hors norme et au parcours fulgurant». «Silvio Berlusconi a indéniablement marqué la vie politique italienne. A l’Italie en deuil, j’adresse mes condoléances», a-t-elle écrit.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a rendu hommage à cet homme politique qui «n'a jamais eu peur de défendre ses convictions».

«Silvio Berlusconi était avant tout un combattant, un homme qui n'a jamais eu peur de défendre ses convictions et c'est précisément ce courage et cette détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie, qui lui ont permis de réaliser de véritables percées dans le monde de la politique, de la communication et des affaires», a-t-elle affirmé.

Membre de l'union des droites réunissant Forza Italia, Fratelli d’Italia et le Lega, Matteo Salvini s’est dit «dévasté» à la suite de l’annonce du décès de Silvio Berlusconi. «Aujourd’hui, nous saluons un grand Italien. C'est l'un des plus grands hommes de tous les temps, dans tous les domaines, à tous les points de vue, sans égal. Mais surtout, aujourd'hui, je perds un grand ami. Je suis dévasté et je pleure rarement, mais aujourd’hui est l’un de ces tristes jours», a écrit le ministre italien des Transports.

«Je garde comme un cadeau précieux la valeur de votre amitié, de vos conseils, de votre générosité, de votre respect, de votre génie, de vos reproches rares et affectueux immédiatement suivis de compliments et d'attentions uniques», a-t-il ajouté.

«Une douleur immense. Simplement merci Président, merci Silvio», a tweeté le minsitre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani.

«Silvio Berlusconi : le combattant qui a dirigé le centre-droit et qui a été le protagoniste de la politique en Italie et en Europe pendant des générations», a écrit la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

«Père, entrepreneur, eurodéputé, président du Conseil, sénateur. Il a laissé sa marque et ne sera jamais oublié. Merci Silvio», a-t-elle poursuivi.