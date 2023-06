Cancer de la peau : les Pays-Bas distribuent gratuitement de la crème solaire à la population

Pour prévenir le cancer de la peau, les Pays-Bas ont pris la décision de distribuer gratuitement de la crème solaire dans les lieux publics.

L’été approche à grands pas et le mercure commence à grimper depuis plusieurs jours en Europe. Les discours de prévention sur les risques de l’exposition au soleil sont donc de mise. Au Pays-Bas, le gouvernement va même plus loin, et a commencé à fournir gratuitement de la crème solaire à la population.

Depuis ce week-end, des distributeurs de protection solaire ont été mis à disposition dans les écoles, les universités, les parcs et autres espaces publics, selon le Dutch News, a rapporté Courrier international. «Nous constatons à Katwijk un nombre supérieur à la moyenne de personnes qui prennent le soleil sans protection, ce qui n'est pas une bonne chose», a déclaré Jacco Knappe, conseiller municipal de la station balnéaire de Katwijk, à la télévision.

120.000 décès par an dans le monde

Le dispositif est en partie financé par les caisses d’assurance maladie. «Cela coûte un peu d'argent, mais nous tenons la santé des gens en haute estime», a justifié Jacco Knappe. Certains lieux publics ont trouvé le moyen de faire des économies en recyclant les distributeurs de gel hydroalcoolique inutilisés depuis la reprise post-Covid.

Les cancers de la peau sont principalement dus à l’exposition aux UV, qui proviennent du soleil, ou de sources artificielles, notamment des cabines de bronzage. Selon les Nations unies, 1,5 million de cancers de la peau ont été diagnostiqués dans le monde en 2020, et plus de 120.000 décès y ont été associés.

Selon les autorités hollandaises, le cancer de la peau est particulièrement répandu aux Pays-Bas, où la population n’est pas assez sensibilisée à l’usage de la crème solaire, pourtant essentielle pour protéger la peau des UV. Le pays figure à la quatrième position des pays les plus touchés par le cancer de la peau, selon le World Cancer Research Fund, derrière l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Danemark.