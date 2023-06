Chaleurs extrêmes : voici les régions du monde où il fait le plus chaud

Alors qu'une vague de chaleur sévit en France, il est des régions à travers le globe où le mercure grimpe bien plus haut, par exemple au-dessus de 50° C. Ce sont les endroits du monde où il fait le plus chaud.

dallol, éthiopie

©Adobe

Les pics de chaleur à 46°C du désert volcanique de Dallol, au nord-est de l’Éthiopie, expliquent sa faible affluence touristique, en dépit de ses paysages sublimes. En effet, sources chaudes, geysers, montagnes de soufre et colonnes de sel donnent au lieu ses teintes magiques.

el azizia, libye

Si la Libye est considérée comme le pays le plus chaud du monde, c’est grâce à sa ville d'El Azizia qui flirte souvent avec les plus de 40° C. Jusqu'en 2012, elle détenait le record mondial de 57,8° C, avant que ce dernier ne soit invalidé par l'Organisation mondiale de météorologie. Difficile, dès lors, d'imaginer 300.000 personnes y vivre à l'année.

tirat zvi, israël

Tirat Zvi est le premier kibboutz religieux fondé par les Juifs venus d'Allemagne, établi dans ce qui sera plus tard connu comme l'État d’Israël. Les ouvriers de cette exploitation agricole doivent toutefois composer avec les températures extrêmes de la région, qui dépassent en journée les 40°C, et bêcher après le coucher du soleil.

la vallée de la mort, états-unis

©Adobe

Le parc national de la Vallée de la Mort, situé entre le Nevada et la Californie, compte parmi les lieux les plus chauds et les plus secs au monde. C’est d’ailleurs à Furnace Creek qu'est établi le record actuel de 56,7°C. Si le mercure y atteint des sommets, la vallée est néanmoins peuplée d'une poignée d'habitants, rongeurs, renards et touristes.

les badlands, australie

En Australie, les «mauvaises terres» argileuses et ravinées des Badlands ne se prêtent pas vraiment à l’exploitation et sont donc peu peuplées. En 2003, la NASA y a enregistré une température record de 69,3° C, mais cette mesure n’est pas homologuée puisque non réalisée sur place.

Kebili, Tunisie

Kebili se dresse au centre de la Tunisie. Avec 55° C, la ville détient le record africain de la température la plus chaude jamais enregistrée. Pourtant, 20.000 personnes y habitent à l'année.

ahvaz, iran

Considérée comme la ville la plus chaude du monde, et couplée à la pollution des expoitations ouvrières et celle des voitures, Ahvaz en Iran est une véritable fournaise en été. Au plus chaud du mois de juillet, le thermomètre atteint même 46° C.