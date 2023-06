Etats-Unis : mordu par un proche lors d’une bagarre, il développe une maladie mangeuse de chair

Les médias américains se font l'écho de l'incroyable histoire d'un homme originaire de Floride qui, après avoir été mordu à la cuisse par un proche lors d'une bagarre, a développé une grave infection, communément connue sous le nom de «bactérie mangeuse de chair».

«Mangé» littéralement de l'intérieur. Les journaux américains, parmi lesquels le New York Post notamment, relatent l'invraisemblable histoire de Donnie Adams.

Originaire de Floride, l'homme a été mordu à la cuisse gauche par l'un de ses proches lors d'une bagarre.

De cette morsure, il a développé une maladie rare et dangereuse, la fasciite nécrosante, une infection bactérienne dévastatrice qui détruit les tissus mous appelée aussi parfois «bactérie mangeuse de chair».

Peu de temps après la morsure, Donnie Adams a commencé à ressentir une douleur intense et son état s'est rapidement détérioré. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ont posé le diagnostic de la fasciite nécrosante. Cette infection est rare mais extrêmement dangereuse.

Donnie Adams said he was breaking up a family fight when a relative bit him. He has since recovered from the life-threatening infection. https://t.co/zFgopXAxYW

— NBC Los Angeles (@NBCLA) June 10, 2023