Joe Biden : son étonnante expression à la fin d'un discours

Le président américain a conclu son discours portant sur la lutte contre les armes à feu de manière étonnante, vendredi 16 juin. «God save the queen», a-t-il lancé à l’audience perplexe.

Joe Biden serait-il en train de perdre la tête ? C’est en tout cas ce que veulent croire ses détracteurs au vu des nombreuses gaffes dont le président américain, âgé de 80 ans, est coutumier. La dernière en date remonte au vendredi 16 juin, lors d’un discours consacré à la lutte contre la violence par armes à feu.

Alors que Joe Biden venait de s'exprimer devant un rassemblement à West Hartford dans le Connecticut (nord-est), consacré à la régulation des armes à feu, il a conclu son discours de manière étonnante.

Le président a d’abord déclaré à l'audience qu'il ne pourrait pas, comme à son habitude, s'attarder pour saluer les participants, mais qu'il allait poser pour des photos. Puis, il lance à ses auditeurs : «C'est d'accord ? Que Dieu sauve la reine, mon vieux» («All right ? God save the Queen, man»).

Trop âgé pour se représenter ?

Suite à l’incompréhension, une porte-parole de la Maison Blanche a expliqué qu'il «s'adressait à quelqu'un dans la foule», mais sans donner plus d'éléments de contexte. La remarque semble, en effet, inappropriée puisque c'est désormais le roi Charles III qui règne en Angleterre, et non plus la reine Elizabeth II, décédée en septembre dernier.

Les gaffes du président Biden sont systématiquement relevées par ses adversaires républicains les plus virulents, qui veulent y voir le signe de facultés mentales altérées. Le président américain répond à ces attaques par des traits d'humour comme lors de son discours de vendredi où il a lancé une blague faisant référence à son âge.

D’après les sondages, une majorité d'électeurs estiment que Joe Biden, candidat à la présidentielle de 2024, est trop âgé pour se représenter. S’il était réélu, le démocrate aurait 86 ans à la fin de son second mandat.