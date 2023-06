Portugal : que signifie la fin des visas dorés ?

Le Portugal a longtemps été une destination prisée des investisseurs étrangers grâce à son programme de «visas dorés» ou «golden visas». Mais, désormais, les expatriés ne seront plus avantagés.

Ces visas spéciaux sont sur le point de prendre fin. Introduits en 2012 par le gouvernement portugais dans le but d'attirer des investisseurs étrangers, le programme dit des «visas dorés» va être abandonné.

Ce programme permettait aux non-ressortissants de l'Union européenne de bénéficier d'un permis de séjour au Portugal en échange d'investissements significatifs dans le pays.

Les investissements pouvaient prendre la forme de l'achat de biens immobiliers, de créations d'entreprises ou d'emplois.

sept milliards d'euros récoltés

En février 2023, par la voix de son Premier ministre Antonio Costa, le gouvernement portugais a annoncé la suppression progressive du programme des visas dorés. Cette décision est motivée par le souhait de favoriser un investissement plus diversifié et durable, ainsi que d'éviter la surchauffe du marché immobilier dans certaines régions du pays. La fin des visas dorés a été prévue en deux phases, avec des changements progressifs des critères et des avantages accordés aux investisseurs.

Pour rappel, depuis son lancement en 2012, le programme des visas dorés a rapporté plus de 7 milliards d’euros aux finances publiques portugaises. Avec 216 visas dorés accordés en 2022, les Américains étaient la première nationalité bénéficiaire de cette politique.

Une stabilisation du marché immobilier espérée

L'un des effets les plus significatifs de la fin des Visas Dorés est attendu sur le marché immobilier portugais. Les investissements étrangers, qui ont largement contribué à la hausse des prix dans certaines régions, pourraient diminuer. Cela pourrait entraîner une stabilisation, voire une baisse des prix, rendant l'achat de biens immobiliers plus abordable pour les résidents locaux.

La fin des Visas Dorés incitera les investisseurs étrangers à rechercher d'autres opportunités d'investissement au Portugal, en dehors de l'immobilier. Cela pourrait stimuler des secteurs tels que les start-ups, l'innovation technologique, les énergies renouvelables et le tourisme durable. Le pays pourrait bénéficier d'un flux d'investissements plus diversifié et durable à long terme.

Ces visas ont apporté des avantages économiques au Portugal, tels que la création d'emplois et la génération de revenus fiscaux. La fin du programme pourrait entraîner une diminution de ces avantages, bien que les efforts de diversification des investissements puissent atténuer cet impact. Le gouvernement devra peut-être mettre en place de nouvelles mesures pour attirer les investissements étrangers et soutenir la croissance économique.