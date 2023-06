Qu'est-ce que l'araignée violoniste, dont la morsure peut être mortelle ?

Un homme de 58 ans est décédé dans sa chambre d'hôtel en Italie mardi 13 juin probablement des suites d'une morsure d'araignée violoniste, l’espèce la plus répandue dans la région méditerranéenne.

Une mort tragique. Un commerçant d'origine grecque, en voyage d'affaires, est décédé dans sa chambre d'hôtel à Sabaudia, une ville au centre de l’Italie, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 juin. La cause : un probable choc anaphylactique en réaction à une morsure d’araignée violoniste. C’est l’hypothèse privilégiée par la police italienne qui mène actuellement une enquête.

D’après Il Messaggero, c’est en visitant une ferme spécialisée dans la production de kiwis quelques heures avant sa mort qu’il aurait été mordu par une araignée violoniste. De retour à son hôtel, le cinquantenaire «se serait plaint de démangeaisons au niveau d’une piqûre et aurait été pris d’un malaise dans la soirée de lundi», indique le média italien.

Ses collègues ont donné l'alerte le mardi matin. Le commerçant a été découvert inconscient, et les secours n'ont pu le réanimer.

Ragno violino uccide commerciante greco a Sabaudia, ecco i sintomi da non sottovalutare https://t.co/N0dU4xTeHz — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) June 14, 2023

Une araignée particulièrement dangereuse

Le venin de l’araignée violoniste s'attaque aux veines et aux artères en les détruisant, ce qui provoque la nécrose des tissus touchés, multipliant le risque d'infection. Son effet varie d’une personne à une autre, allant d’une forte fièvre à l’amputation.

Cette araignée tient son nom de sa petite tache en forme de violon sur son abdomen. Elle mesure 6 à 9 millimètres et a une couleur sable uniforme. Elle appartient à la famille des loxoscèles. L’espèce est présente dans les régions méditerranéennes (il est possible de la retrouver en France) et affectionne les endroits chauds, secs et sombres (fissures des maisons, armoires.). Craintive et nocturne, elle n’en reste pas moins l’araignée la plus répandue en Europe, selon Il Messaggero.

En cas de morsure, le risque principal est l'infection. Il est conseillé de rapidement laver la zone touchée à l'eau et au savon. Si les effets s’accentuent et que des étourdissements ou des démangeaisons généralisées sont constatés, il est impératif de consulter un médecin.