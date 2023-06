85.000 euros pour s'installer en Irlande : quelles sont les conditions à respecter pour en bénéficier ?

L'Irlande vient de lancer un programme incitatif visant à revitaliser plus de 20 îles situées au large de sa côte ouest. Les subventions peuvent atteindre jusqu'à 85.000 euros.

Une offre qui pourrait bien séduire tous ceux prêts à changer radicalement de vie. L'Irlande vient de lancer un programme sous forme de généreuses subventions versées aux personnes qui choisissent de s'installer dans l'une des vingt îles participantes au programme «Our Living Islands» («Nos îles vivantes»).

Les candidats retenus doivent être prêts à rénover des maisons vacantes ou délabrées sur les îles éligibles et à y vivre, d'après CNN. Le site web du gouvernement renseigne sur les dernières informations necessaires pour candidater.

LES CONDITIONS OBLIGATOIRES

Pour pouvoir bénéficier de ces subventions, il sera nécessaire de s'engager à rénover une maison vacante ou délabrée sur l'une des îles éligibles. Les participants devront investir du temps et des ressources dans la restauration de ces propriétés, contribuant ainsi à la préservation du patrimoine irlandais.

De plus, les candidats devront s'engager à vivre dans la maison rénovée. Cette condition vise à encourager une présence permanente sur les îles et à créer des communautés dynamiques et durables. Il est donc important d'avoir une véritable volonté de s'installer et de s'intégrer à la vie insulaire.

Il est également possible pour des personnes de nationalité étrangère de participer à ce programme, car il n'y a pas de restrictions sur l'achat de biens immobiliers en Irlande pour les non-Irlandais. Cependant, il faut comprendre que posséder une propriété ne garantit pas automatiquement le droit de vivre à l'année en Irlande.

Les participants devront se conformer aux réglementations en matière de visas et de permis de séjour. De plus, ils devront respecter toutes les lois et réglementations en vigueur en Irlande, y compris les obligations fiscales et les exigences légales liées à la propriété.