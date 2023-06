Titanic : ce que l’on sait de la disparition du sous-marin parti explorer l’épave

Ce lundi 19 juin, les garde-côtes américains et canadiens ont indiqué avoir lancé une mission de recherche et de sauvetage pour tenter de retrouver un sous-marin touristique porté disparu dans l’océan Atlantique. Cinq personnes avaient embarqué à bord du Titan pour explorer l’épave du Titanic.

Le temps presse. Les garde-côtes américains et canadiens ont lancé, ce lundi 19 juin, une mission de recherche et de sauvetage pour retrouver un sous-marin touristique baptisé Titan, appartenant à la société OceanGate Expeditions et porté disparu dans l’océan Atlantique au large de l’Amérique du Nord alors qu’il était en route pour les lieux de l’épave du Titanic.

Tout a commencé dans la nuit de dimanche 18 au lundi 19 juin. A 3h13 heure de Paris, 1h45 après avoir débuté sa descente dans les eaux de l’Atlantique, le vaisseau a perdu contact avec le bateau de recherche canadien qui l’escortait, le «Polar Prince».

Dans la foulée, la société OceanGate Expéditions, en charge de la mission qui devait avoir lieu du 12 au 20 juin, a signalé la disparition de l’engin aux garde-côtes américains.

Quelles sont les caractéristiques ce sous-marin ?

«Titan» pèse environ 10 tonnes. C’est la troisième fois que ce sous-marin se rend autour du Titanic. Il possède une vitesse maximale de 3 nœuds et peut parcourir jusqu’à 5,5 km/h. L’engin peut plonger à 4.000 m de profondeur, soit 13.120 pieds, «pour l'étude et l'inspection du site, la recherche et la collecte de données, la production de films et de médias et les tests en haute mer du matériel et des logiciels», peut-on lire sur le site d'OceanGate.

Le sous-marin mesure 2,80 m d’hauteur et 6,70 m de largeur avec un hublot de 53 cm de large et quatre propulseurs électriques. D'après Le Parisien, le navire submersible est contrôlé par une commande inspirée d'une manette de Playstation renforcée, et il est guidé par des SMS envoyés par une équipe située au-dessus de l'eau.

L'excursion à bord du «Titan» coûterait 250.000 dollars, soit 229.000 euros.

Qui sont les passagers ?

John Mauger, commandant du premier district des garde-côtes américains, a confirmé ce lundi que cinq personnes se trouvaient à bord du sous-marin. Il s’agit d’un pilote et de quatre spécialistes des fonds marins, dont l’homme d’affaires britannique Hamish Harding, PDG de l’entreprise «Action Aviation».

Sur Instagram, le Britannique a confirmé sa participation à cette mission. «En raison du pire hiver qu'ait connu Terre-Neuve depuis 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023. Une fenêtre météorologique vient de s'ouvrir et nous allons tenter une plongée demain. Nous avons commencé à naviguer depuis Saint John's, Terre-Neuve, Canada, hier et nous prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4 heures du matin demain», avait écrit Hamish Harding avant le début de cette 5e mission.

«L'équipe du sous-marin est composée de quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées sur le RMS Titanic depuis les années 1980, notamment le PH Nargeolet», avait-il ajouté.

Concernant le deuxième passager, il s’agirait de Stockton Rush, directeur général et fondateur d’OceanGate. Pilote de formation, il est devenu à 19 ans le plus jeune pilote d’avion de transport au monde. Dans une interview accordée à Sky News en février dernier, Stockton Rush a évoqué la visite de l'épave du Titanic. «Ce qui frappe vraiment, c'est sa beauté. C'est une épave d'une beauté incroyable. (…) Nous avons plongé et vu le grand escalier et certains des lustres encore suspendus. L'année prochaine, nous espérons envoyer un petit robot à l'intérieur, mais pour l'instant, nous restons à l'extérieur», avait-il dit.

Le troisième passager porté disparu est Paul-Henri Nargeolet, un océanaute français spécialiste du Titanic et ancien commandant qui a servi dans la marine française pendant 25 ans. Âgé de 77 ans, il a déjà dirigé plusieurs expéditions sur le site du Titanic et a participé à de nombreuses expéditions scientifiques et techniques dans le monde entier.

Les deux derniers passagers de cette mission sont l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, comme l’a précisé la famille des deux hommes dans un communiqué. «Nous sommes très reconnaissants de la sollicitude dont font preuve nos collègues et amis et nous voudrions demander à chacun de prier pour leur sécurité», précise-t-on.

Où en sont les recherches ?

Les garde-côtes américains et canadiens poursuivent, ce mardi 20 juin, les opérations de recherche du petit sous-marin. D’après John Mauger, les recherches, en surface et sous l'eau, concernent une région «à environ 1.450 km à l'est de Cape Cod, à une profondeur d'environ 4.000 m».

Le temps est désormais un facteur critique pour retrouver les passagers du sous-marin.

«C'est une région lointaine et il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone», a ajouté le commandant du premier district des garde-côtes américains, estimant que le submersible disposait encore de réserves d'oxygène lui permettant d’être autonome entre 70 heures et 96 heures.

D’après ces éléments, le sous-marin devrait manquer d’air au plus tôt mercredi 11h, heure de Paris et au plus tard jeudi après-midi.

Les recherches aériennes, infructueuses durant toute la journée, ont été suspendues pour la nuit, ont tweeté les garde-côtes américains dans la nuit de lundi à mardi, vers 3h heure française. Le navire Polar Prince, duquel est parti le submersible, et une unité de la garde nationale continuent d'effectuer des recherches en surface dans la soirée, ont-ils ajouté.